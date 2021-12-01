منصّة زين توقّع اتفاقيات دعم مع 16 شركة ناشئة جديدة

الوكيل الاخباري - لتواصل دورها في دعم الشباب والمبدعين على امتداد مساحة المملكة، ودعم قطاع ريادة الأعمال الأردني؛ وقّعت شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، اتفاقيات دعم مع الشركات الناشئة التي تم اختيارها مؤخراً ضمن النُسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة"، بالإضافة إلى تقديم الدعم لشركتين ناشئتين تقدمان حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة والكهرباء، بقيمة تتجاوز الـ 150 ألف دينار أردني، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدّة عام كامل، ليتجاوز عدد الشركات الناشئة التي تدعمها المنصّة حتى اليوم 215 شركة في عدّة مجالات.

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وتم توقيع الاتفاقيات في مقر شركة زين، ووقّعها عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن الشركات الناشئة ممثل كل شركة منها.



وضمّت قائمة الشركات الناشئة الجديدة كل من شركة “Algebra Intelligence” المختصة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وشركات “Mercheese” و “Batrina” و “Socksat” المتخصصة في مجال التصميم، وشركة “Super Peanut” المختصة في الزراعة، وشركات “iHospital” و “Medfast App” و “Neurogarden” المتخصصة في المجال الطبي، وهي الشركات التي تم اختيارها ضمن مسار الشركات الناشئة في برنامج "زين المبادرة 5".



كما ضمّت القائمة أيضاً كل من شركة “FineArted” المختصة بدعم الأعمال الفنية في المملكة، وشركة “Entropy” وشركة “Safe Cube” المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وشركة “Byte – Pi” المختصة بمجال التعليم والذكاء الاصطناعي، وشركة “Unified Delivery Solutions” المختصة بخدمات التوصيل، إضافة إلى شركة "مودّة للدعم النفسي" التي تقوم بتقديم الاستشارات النفسية لمن يحتاجها من خلال تطبيق إلكتروني، حيث تم تأسيس هذه الشركات ضمن مراحل برنامج "زين المبادرة" في نسخته الخامسة، بعد أن تقدّم بها أصحابها كأفكار ريادية.



وقدّمت منصّة زين دعماً نقدياً لشركة "درب"؛ وهي شركة ريادية تقدّم حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حيث تعمل على تصنيع روبوتات أوتوماتيكية لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية دون أي تدخل بشري، حيث جاء هذا الدعم المقدم من منصة زين لتمكين الشركة من الحصول على شهادات فنية معتمدة من ضمنها شهادة الجودة العالمية "الأيزو" لتتمكن ممارسة أعمالها بشكل رسمي كشركة معتمدة دولياً.



كما وقّعت المنصّة اتفاقية دعم مع شركة “NeuroTech”، وهي الشركة المتأهلة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، بعد نجاحها في التصفيات المحلية لهذا الحدث العالمي، والتي أقيمت من قبل منصّة- زين للإبداع بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة، حيث تقدّم هذه الشركة نظاماً يتميّز بتحكّم دقيق متصل بالإنترنت لتحديد طبيعة استهلاك الكهرباء، بحيث يساعد إدارة مخيمات اللاجئين في توزيع الكهرباء بشكل عادل وتقليل انقطاعات التيار الكهربائي.



يذكر بأن منصّة زين للإبداع بصدد الإعلان عن إطلاق النُسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة"، لاستقبال مجموعة جديدة من الأفكار الريادية، وإتاحة الفرصة لمبدعين جدد من المملكة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وشركات قائمة على أرض الواقع، والمساهمة في تحقيق قصص نجاح جديدة يصنعها الشباب الأردني.