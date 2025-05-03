منصّة زين شريكاً استراتيجياً لـ "هاكاثون مؤتة لريادة الأعمال 2025"

وجاءت رعاية المنصّة لهذا الهاكاثون من خلال تقديم سلسلة من ورش العمل المتخصصة، التي صُمّمت لتزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية قابلة للتنفيذ، شملت عرض الأفكار (Pitching Ideas)، والأردوينو والحساسات “Arduino & Sensors”، والتعريف بأدوات التصميم “Figma”، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وتصنيع المنتجات، كما استضافت منصّة زين في فرعها المتواجد داخل الجامعة عدداً من الورشات التدريبية الخاصة بالهاكاثون.
كما أسهمت المنصة بدور فاعل في الهاكاثون من خلال تقديم خبرتها الواسعة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وتوفير التوجيه العملي عبر مرشدين وأدوات ابتكار تدعم المشاركين في تطوير أفكارهم، كما شاركت المنصة في لجنة التحكيم لتقييم المشاريع الناشئة وتقديم ملاحظات بناءة عزّزت من جودة الحلول وتوجّهها نحو التنفيذ والتطوير المستدام.
وتأتي رعاية منصّة زين للإبداع (ZINC) للهاكاثون تأكيداً على التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال في الجامعات الأردنية، من خلال تمكين الطلبة بالمهارات العملية والتقنية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تُحفّز الابتكار وتُحوّل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، وتواصل المنصّة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات، دورها كمحفّز رئيسي لبناء جيل ريادي مُتمكّن.
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