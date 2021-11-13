منصّة زين للإبداع تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها

الوكيل الإخباري- تحتفل منصّة زين للإبداع (ZINC) غداً الأحد بمرور 7 أعوام على تأسيسها، وتعد المنصة من أوائل حاضنات الإبداع والابتكار ومسرّعات الأعمال والمشاريع الريادية التي تم تأسيسها في المملكة، وأصبحت اليوم من أهم الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال الأردني، من خلال مساهمتها في خدمة الشباب والرياديين، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في كافة المجالات، ورفد الاقتصاد الوطني من خلال المساعدة في تأسيس شركات جديدة تساهم بخلق فرص عمل للشباب.

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وتوفّر منصّة زين للإبداع (ZINC) لروّادها كل ما يلزمهم للنهوض بأفكارهم ومشاريعهم وتحويلها لشركات ناشئة ناجحة، من حيث خدمات التدريب والإرشاد والتوجيه والتشبيك، والبيئة الريادية المثالية والمجهزة بأحدث المعدات، والدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها في كافة المجالات والتي تواكب توجهاتهم واهتماماتهم، إلى جانب حرصها على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في المملكة.



وتمتلك المنصّة اليوم رصيداً حافلاً بالإنجازات، حيث وصل عدد الشركات الناشئة الأردنية التي تدعمها منذ نشأتها وحتى اليوم إلى 200 شركة ناشئة، فيما ستضم المنصّة قريباً 15 شركة ناشئة جديدة إلى قائمة الشركات التي تدعمها، وهي الشركات التي تم اختيارها مؤخراً في النسخة الخامسة من برنامج زين المبادرة، الذي يعد أحد أهم البرامج والمبادرات التي تحرص المنصّة على إطلاقها كل عام لدعم المبدعين والرياديين على امتداد مساحة المملكة، إذ ستقدّم المنصّة لهذه الشركات الدعم المادي واللوجستي لتتمكّن من مواصلة أعمالها وتحقيق مستوى النجاح المطلوب، ولتحافظ على استمرارها وبقائها، حيث يستقبل برنامج زين المبادرة مئات الأفكار ويعمل على تحويل العديد منها إلى مشاريع وشركات قائمة، كما أن المنصّة بصدد الإعلان عن إطلاق النُسخة السادسة من البرنامج لاستقبال مجموعة جديدة من الأفكار الريادية.



واستقبلت منصّة زين للإبداع حتى اليوم حوالي 320,000 شاب وشابة في فروعها الـ 8 المتواجدة في كل من الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة مؤتة، وجامعة اليرموك.

واستقبلت منصّة زين للإبداع حتى اليوم حوالي 320,000 شاب وشابة في فروعها الـ 8 المتواجدة في كل من الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة مؤتة، وجامعة اليرموك، بالإضافة إلى فرعها المدرسي في جامعة المشرق الدولية، إلى جانب فرعها الرئيسي الكائن بمجمع الملك الحسين للأعمال وفرعها المتواجد داخل شركة زين.



وعقدت منصّة زين للإبداع حتى اليوم حوالي 5010 فعاليات في فروعها وعبر وسائل الاتصال المرئي عن بُعد، شملت مجالات عديدة وقدّمها نخبة من الخبراء والمدربين والمتخصصين من الأردن ومختلف دول العالم، فيما وصل عدد الشركاء الاستراتيجيين للمنصّة إلى 120 شريكاً استراتيجياً.



وبالتزامن مع احتفالها بالذكرى السابعة على تأسيسها؛ كانت منصّة زين للإبداع قد أعلنت مؤخراً عن شراكتها الاستراتيجية مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق أعمال وفعاليات أسبوع الريادة العالمي 2021، حيث حرصت المنصّة طيلة 7 أعوام على عقد العديد من الفعاليات للاحتفاء بالرياديين والمبدعين الأردنيين وقصص نجاحهم المميزة ضمن هذا الحدث العالمي الهام.



يذكر بأن شركة زين كانت قد دشّنت منصّتها للإبداع (ZINC) في العام 2014، حيث شرّفها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، على هامش منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- MENA ICT 2014.



وكانت شركة زين قد أسست منصّتها للإبداع لتكون مظلة تجمع كل أعمال ومبادرات الشركة في مجال مسؤوليتها تجاه ريادة الأعمال، وإيماناً منها بأهمية دعم هذا القطاع وتطويره، نظراً لأهميتة المتنامية ودوره الكبير في خلق فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الرياديين والشباب وإبداعاتهم، حيث أخذت الشركة على عاتقها منذ نشأتها تمكين الشباب الأردني في كافة المجالات، ليكونوا فاعلين في مجتماعتهم ويساهموا في رفع اسم الأردن في المحافل العربية والعالمية.