منصّة زين للإبداع تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال (EWC 2021)

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC)، التصفيات المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال (EWC 2021) -التي قامت بتنظيمها على المستوى المحلّي بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة- وقدّمت المنصّة دعماً نقدياً لشركة “NeuroTech” الحائزة على المركز الأول بقيمة 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى تأهيلها لنهائيات EWC العالمية لمنافسة أكثر من 100 شركة ناشئة على مستوى العالم.ويأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذه المنافسة على المستوى المحلي في إطار دورها المحوري الداعم لقطاع ريادة الأعمال في الأردن، ولإتاحة الفرصة للرياديين الأردنيين لإطلاق العنان لقدراتهم وتمكينهم، ووضع جميع الإمكانيات والفرص بين أيديهم لتوسيع نطاق أعمالهم وتطويرها، من خلال تشبيكهم مع المستثمرين المحليين والعالميين وشركاء المنصّة الاستراتيجيين، بالإضافة إلى حرص المنصة على إبراز الابتكارات الأردنية والعقول الشابة للمشاركة في مختلف الاستحقاقات ليمثّلوا الأردن.وكانت المنصة قد بدأت التصفيات خلال شهر تموز الماضي، بمشاركة 80 شركة ناشئة وفكرة ريادية أردنية، والتي تم تصفيتها إلى 12 فكرة وشركة، ثم قامت لجنة التحكيم بدراسة هذه الأفكار والشركات بحيث تم اختيار أفضل 3 شركات وأفكار من المشاركين، حيث ضمّت اللجنة كل من مدير منصّة زين للإبداع فيصل نسور، والمستشار في مجالات الابتكار وتطوير الأعمال زياد المصري، والشريك الإداري في شركة زاد للاستشارات زينة أبو دلبوح.وحاز عمر أسعد مؤسس شركة (NeuroTech) على المركز الأول، وحصل على دعم نقدي مقدّم من منصّة زين للإبداع (ZINC) بقيمة 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى تأهيله لنهائيات EWC العالمية التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر تشرين الأول القادم؛ لمنافسة المتأهلين من بقية الدول حول العالم.وتقدّم شركة (NeuroTech) نظام يتميّز بتحكّم دقيق متصل بالإنترنت لتحديد طبيعة استهلاك الكهرباء، بحيث يساعد إدارة مخيمات اللاجئين في توزيع الكهرباء بشكل عادل وتقليل انقطاع الكهرباء عن طريق إدارة الطاقة المثلى وجمع البيانات وتقليل الإجهاد الكهربائي وزيادة وعي اللاجئين بالكهرباء.وحاز كل من عبدالله الغويري وعزيز السجدي على المركز الثاني عن شركة (Safi)، فيما حلّ علي الشيخ بالمركز الثالث عن شركة (Dar Ali)، وحصلوا على دعم لوجستي مقدّم من منصّة زين للإبداع (ZINC) لمدة عام كامل.ويعد كأس العالم لريادة الأعمال من أهم المبادرات الريادية في العالم، حيث يجمع أكثر من 150 ألف منافس من أكثر من 200 دولة حول العالم، ويعمل على تنظيمه منتدى مسك العالمي، وشبكة ريادة الأعمال العالمية،و”The Global Education & Leadership Foundation”، وبدعم من مجموعة من الشركاء المحليين والعالميين، منهم(GSVlabs) ومنظّمة رواد الأعمال.وسيتمكن المشاركون من خلال هذه المنافسة من الحصول على جميع الأدوات والموارد التي ستساعدهم على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتنميتها، وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى التواصل مع شبكة من المرشدين والمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية والفرص الاستثمارية.