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الأربعاء، 09-02-2022 11:23 ص

منصّة زين للإبداع تُخرّج فوجاً جديداً من برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)

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الوكيل الاخباري - خرّجت منصّة زين للإبداع (ZINC) يوم الإثنين فوجاً جديداً من الطلبة المشاركين في برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) في موسمه الأول للعام الحالي 2022، والذي كان قد انطلق بالتزامن مع العطلة الشتوية للمدارس.

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وتم تخريج الطلبة خلال حفل أقامته المنصّة في مقر شركة زين الرئيسي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، كما قدّم الطلاب خلال الحفل شرحاً عن تجربتهم خلال البرنامج وإيجازاً عن مواضيع الدورات التدريبية التي عُقدت خلال فترة البرنامج التي استمرت على مدار شهر كامل، حيث يهدف البرنامج إلى نشر مفهوم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب اليافعين، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لديهم وتطويرها، واستغلال فترة العطل المدرسية بشكل إيجابي.


وشارك في البرنامج 20 طالباً وطالبة من عدّة مدارس حكومية وخاصة، تراوحت أعمارهم بين 13 – 16 عاماً، وعُقدت فعاليات البرنامج في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC)، وفي مصنع الأفكار – أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد- بمجمع الملك الحسين للأعمال، واشتملت على دورات تدريبية مكثّفة في 8 مجالات متنوعة هي ريادة الأعمال، والتصميم الجرافيكي، والترميز، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيرة، والتصنيع الرقمي، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والإعلام الرقمي.


وينقسم البرنامج للعام الحالي إلى موسمين، حيث تم إطلاق فعاليات الموسم الأول في محافظة العاصمة خلال فترة العطلة الشتوية، فيما سيتم إطلاق الموسم الثاني خلال فترة العطلة الصيفية في واحدةمن المحافظات؛ وذلك بهدف الوصول لعدد أكبر من الطلاب والشباب اليافعين في المملكة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم وميولهم، وإنشاء جيل شباب واعٍ وقادر على بناء حاضره وصناعة مستقبله.

 




 

 


 

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