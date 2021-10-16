منصّة زين للإبداع تستقبل روّادها الطلاب في فروعها بالجامعات

الوكيل الاخباري -

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استقبلت منصّة زين للإبداع (ZINC) روّادها من طلبة الجامعات في فروعها المتواجدة في عدد من الجامعات الحكومية، وذلك بالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي في الجامعات، بعد الانقطاع والتحول إلى التعلّم عن بعد بسبب جائحة كورونا.وسيتمكّن طلبة الجامعات: الهاشمية واليرموك والبلقاء التطبيقية ومؤتة، من الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها لهم المنصّة من حيث المساحة والمكان الملائم للدراسة والابتكار والأجهزة المتوفرة في المنصّة، بالإضافة إلى المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تحرص المنصّة على عقدها وتنظيمها للطلاب في المجالات التي تهمهم وتدعم تخصصاتهم الجامعية وتساهم في تطوير مهاراتهم وتنميتها، بالإضافة إلى مجالات التفكير الإبداعي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لديهم.وأكّدت منصّة زين للإبداع على تطبيق الإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، والمتمثلة بارتداء الكمامات، والمحافظة على مسافة الأمان والتباعد الجسدي بين رواد المنصة.