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الثلاثاء، 13-06-2023 11:08 ص

منصّة زين للإبداع تطلق أول مسابقة بودكاست في المملكة

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الوكيل الإخباري - أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع شركة "صدى بودكاست"، أول مسابقة للتدوين الصوتي (بودكاست) في المملكة، لتتيح الفرصة للشباب والمهتمين بالإعلام الرقمي وصناعة المحتوى المسموع، إنتاج البودكاست الخاص بهم.
وأعلنت المنصّة عن فتح باب التسجيل بالمسابقة عبر صفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعي، ووجّهت الدعوة للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18-35 عاماً، ولديهم فكرة جديدة لبرنامج بودكاست في مجالات التكنولوجيا، أو الريادة، أو الاستدامة، ويمتلكون مهارات إعداد وكتابة سيناريو البودكاست، ولديهم الرغبة في صناعة البودكاست الخاص بهم؛ الترشّح للمشاركة بهذه المسابقة والتسجيل من خلال الرابط  (https://shorturl.at/AFV58 )، وحتى تاريخ 29 حزيران.
وتأتي هذه الخطوة من منصّة زين في إطار حرصها على مواكبة كل ما يستهوي الشباب ويتناسب مع اهتماماتهم، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي الصوتي والمسموع، والإقبال الكبير من الشباب على الاستماع للمنصّات الصوتية "البودكاست"، نظراً للفوائد التي يقدّمها هذا النوع من المحتوى سواء في مجال تطوير الذات وتنمية المهارات، والتعلّم واكتساب المعلومات، بالإضافة إلى حرصها على تنمية مهارات الشباب في كافة المجالات وتطوير قدراتهم للوصول إلى الاحترافية.

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يذكر بأن منصّة زين للإبداع (ZINC) قدّمت الموسم الأول من برنامجها "ريادي محلّي بودكاست"، والذي تضمّن سلسلة حلقات متتالية مع مجموعة من رياديين أردنيين ممن حقّقوا قصص نجاح ملهمة خلال مسيرتهم الريادية، بالإضافة إلى تقديمها حلقات بودكاست تحت مظلّة "ديزاين سبيس" مع عدد من المصممين الأردنيين، كما قدّمت دعمها لبودكاست "حكاية سيبرانية" الذي أطلقه المركز الوطني للأمن السيبراني لتوعية الأفراد والمؤسسات بمفهوم الأمن السيبراني.

 




 

 


 

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