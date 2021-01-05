منصّة زين للإبداع تطلق النُسخة الجديدة من برنامج مجتمع الرياديين الصغار (YESJO)

الوكيل الاخباري -

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أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن إطلاقها لبرنامج مجتمع الرياديين الصغار الاردني (YESJO) في نسخته الجديدة للعام الحالي 2021، والذي يستهدف طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاماً؛ بهدف تنمية مهارات الريادة والتفكير الإبداعي والقيادة والمسؤولية الاجتماعية لديهم، وتنمية شخصياتهم وصَقلها وتنشئة جيل واعٍ قادر على الإبداع والابتكار.وكانت قد أعلنت المنصّة عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودَعت أهالي الطلّاب لتسجيل أبنائهم في النسخة الحالية للبرنامج والتي تم تصميمها لتتناسب مع الظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا، حيث ستبدأ أولى مراحلها خلال فترة العطلة الشتوية للمدارس.وسيحصل الطلاب المشاركون في البرنامج على فرصة لتعلم مهارات جديدة من خلال دورات تدريبية ستعقد في مجالات عديدة ومتنوعة منها: الموسيقى، والتصميم الجرافيكي، ودورات في الترميز، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيرة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وريادة الأعمال، والصحافة باستخدام الهاتف المتنقل، حيث ستعقد ورشات عمل توضيحية للمواضيع التي سيتم تعليمها للطلاب في البرنامج خلال العطلة الشتوية للمدارس وسيتم عقد الدورات المكثفة خلال العطلة الصيفية.ويأتي إطلاق منصة زين للإبداع (ZINC) للبرنامج في إطار دعمها المتواصل والمستمر للجيل الصاعد من الشباب، وإيماناً منها بإبداعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم بشكلٍ إيجابي.