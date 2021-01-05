الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

توجيهات من مدير الامن العام

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك - صورة

وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

الثلاثاء، 05-01-2021 01:55 م

منصّة زين للإبداع تطلق النُسخة الجديدة من برنامج مجتمع الرياديين الصغار (YESJO)

YESJO


الوكيل الاخباري - أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) عن إطلاقها لبرنامج مجتمع الرياديين الصغار الاردني (YESJO) في نسخته الجديدة للعام الحالي 2021، والذي يستهدف طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاماً؛ بهدف تنمية مهارات الريادة والتفكير الإبداعي والقيادة والمسؤولية الاجتماعية لديهم، وتنمية شخصياتهم وصَقلها وتنشئة جيل واعٍ قادر على الإبداع والابتكار.
اضافة اعلان

وكانت قد أعلنت المنصّة عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودَعت أهالي الطلّاب لتسجيل أبنائهم في النسخة الحالية للبرنامج والتي تم تصميمها لتتناسب مع الظروف التي نمر بها بسبب جائحة كورونا، حيث ستبدأ أولى مراحلها خلال فترة العطلة الشتوية للمدارس.

وسيحصل الطلاب المشاركون في البرنامج على فرصة لتعلم مهارات جديدة من خلال دورات تدريبية ستعقد في مجالات عديدة ومتنوعة منها: الموسيقى، والتصميم الجرافيكي، ودورات في الترميز، والروبوتات، وصناعة الطائرات المُسيرة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وريادة الأعمال، والصحافة باستخدام الهاتف المتنقل، حيث ستعقد ورشات عمل توضيحية للمواضيع التي سيتم تعليمها للطلاب في البرنامج خلال العطلة الشتوية للمدارس وسيتم عقد الدورات المكثفة خلال العطلة الصيفية.

ويأتي إطلاق منصة زين للإبداع (ZINC) للبرنامج في إطار دعمها المتواصل والمستمر للجيل الصاعد من الشباب، وإيماناً منها بإبداعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم بشكلٍ إيجابي.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment (1)

تعرف على اسعار الموبايلات في الاردن من خلال السوق المفتوح

Photo 1_45 EV Concept-1

هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز جود ديزاين لعام 2020

Huawei - Developer Competition Picture - 04-01-2020

هواوي تختتم مسابقة هواوي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

GetAttachment

تكية أم علي ودار أبو عبدالله توقعان اتفاقية تعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية

dddd

رئيسُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعرضُ حصادات إنجاز 2020    

Capture

حقّق أهداف العام الجديد مع الحاسوب الشخصي Huawei MateBook X

أخبار متعلقة
pic_148074

إطلاق النسخة الخامسة من برنامج زين المبادرة - فيديو

zain زين

زين توسّع شبكة معارضها وتفتتح 11 معرضاً جديداً

WhatsApp Image 2020-12-06 at 3.14.15 PM (1)

شركات الاتصالات تعلن عن حزم إنترنت مجانية لطلبة الجامعات