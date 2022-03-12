منصّة زين للإبداع تُطلق برنامج الزمالة التقنية للمرأة 2022

الوكيل الاخباري - أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي، برنامج "الزمالة التقنية للمرأة 2022" الذي يستهدف الفتيات والسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين (18 – 30) عاماً بهدف تمكينهن وتطوير مهاراتهن في المجالات التقنية.

اضافة اعلان



وسيتناول البرنامج دورات تدريبية مكثفة في مجالات التكنولوجيا المالية وتقنية "البلوك تشين" الرقمية، والحوسبة السحابية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، سيقدّمها مجموعة من الخبراء والمختصون المميزون، وسيستمر البرنامج على مدار 4 أشهر حيث ستبدأ فعالياته خلال شهر نيسان القادم ويستمر حتى شهر تموز.



وكانت المنصّة قد أعلنت عن التسجيل والمشاركة في البرنامج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجّهت دعوة لكل السيدات والفتيات الراغبات بتطوير مهاراتهن في المجالات التقنية للتقديم والمشاركة من خلال الرابط https://forms.gle/gYRYtHwbcxuQovM89، حيث سيتيح لهن البرنامج الفرصة لتحقيق التطور في وظائفهن، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل أفضل.



ويأتي إطلاق المنصّة لهذا البرنامج ليضاف إلى سلسلة المبادرات والبرامج المخصصة للمرأة، والتي تحرص المنصّة على إطلاقها على مدار العام، وذلك بهدف تمكين النساء والسيدات في المجتمع في كافة المجالات ليصبحن رائدات أعمال ناجحات، وسيدات قادرات على إحداث التغيير في مجتمعاتهن.



