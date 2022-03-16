الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير: قرارات الحكومة أخرت رفع الأسعار واقتصادنا بات مكشوفاً

مدير سوق الخضار يبرر ارتفاع أسعار الخيار

نقيب المطاعم يعلن عن أسعار المشروبات الرمضانية

سميرة الزعبي أمينا لوزارة الإقتصاد الرقمي

الحكومة توافق على توريد علاج لكورونا بقيمة 2 مليون دولار

خصومات وإعفاءات على ضرائب وغرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان

وزير التربية والتعليم: دوام المدارس غداً الساعة العاشرة

المستقلة للانتخاب تبدأ طباعة 12 مليون ورقة اقتراع

562 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية .. توسيع قاعدة الحضور لإثراء النقاش

الأربعاء، 16-03-2022 01:34 م

منصّة زين للإبداع تُطلق دورة "الإعلامي الصغير"

logo zinc 1


الوكيل الاخباري - في إطار دعمها المستمر لليافعين والجيل الصاعد من الشباب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات، والمساهمة في اكتشاف ميولهم ومواهبهم، وضمن سلسلسة ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها على مدار العام؛ أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع شركة الجرس للتدريب والاستشارات الإعلامية دورة تدريبية بعنوان "الإعلامي الصغير" لليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين (10-12) عاماً، لتزويدهم بالمفاهيم والمهارات الأساسية في مجال الإعلام.

اضافة اعلان


وبدأت أولى فعاليات هذه الدورة يوم السبت وستستمر على مدار 3 أسابيع، بمشاركة 13 طالباً وطالبة، حيث ستتناول الدورة 7 محاور رئيسية هي كيفية صناعة محتوى هادف، وكيفية التعامل مع الكاميرا بثقة، والإبداع والقدرة على الارتجال، ومبادئ الإبداع الإذاعي، ومهارات الخطابة والتحدّث أمام الجمهور، بالإضافة إلى صقل شخصيات الطلاب المشاركين وبناء ثقتهم بأنفسهم.


كما سيتم تعليم الطلاب المشاركين في الدورة الطريقة السليمة للمونتاج، وأساليب نشر المحتوى، وتزويدهم بأساسيات الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام الكاميرا بالشكل الصحيح وتعريفهم بمبادئ التصوير الاحترافي، حيث تهدف هذه الدورة إلى صناعة جيل إعلامي محترف وقادر على التعامل مع كافة وسائل الإعلام الرقمي الحديث، بالإضافة إلى تأهيل الموهوبين منهم والراغبين في العمل الإعلامي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
OPPO-A96

OPPO تطرح في السوق الأردني هاتفA96 ببطارية تدوم طويلاً وتصميم OPPO Glow وجودة ثابتة

العربي

مبادرة مدرستي تواصل تنفيذ مشاريعها بهدف تحسين البيئة التعليمية بدعم من البنك العربي

WhatsApp Image 2022-03-15 at 4.05.07 PM

"البوتاس العربية" تفوز بجائزة "التميز في السلامة والصحة المهنية"

GetAttachment (1)

بنك الإسكان داعم لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

7EFB6AD9-B6A1-4951-976D-DA1B25D4D39E

هواوي تحتفل بعيد الأم بخصومات وهدايا رائعة مع منتجاتها الجديدة

GetAttachment

زين والتدريب المهني تُطلقان دورات تدريبية مجانية جديدة لصيانة الأجهزة الخلوية

أخبار متعلقة
Artboard 1 copy 3@3x

منصّة زين للإبداع تُطلق برنامج الزمالة التقنية للمرأة 2022

Darb Co.

دربكو توقّع اتفاقية لتوريد وتركيب أنظمة أوتوماتيكية لتنظيف الألواح الشمسية مع العملاق الصناعية