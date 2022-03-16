منصّة زين للإبداع تُطلق دورة "الإعلامي الصغير"

الوكيل الاخباري - في إطار دعمها المستمر لليافعين والجيل الصاعد من الشباب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات، والمساهمة في اكتشاف ميولهم ومواهبهم، وضمن سلسلسة ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها على مدار العام؛ أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع شركة الجرس للتدريب والاستشارات الإعلامية دورة تدريبية بعنوان "الإعلامي الصغير" لليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين (10-12) عاماً، لتزويدهم بالمفاهيم والمهارات الأساسية في مجال الإعلام.

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وبدأت أولى فعاليات هذه الدورة يوم السبت وستستمر على مدار 3 أسابيع، بمشاركة 13 طالباً وطالبة، حيث ستتناول الدورة 7 محاور رئيسية هي كيفية صناعة محتوى هادف، وكيفية التعامل مع الكاميرا بثقة، والإبداع والقدرة على الارتجال، ومبادئ الإبداع الإذاعي، ومهارات الخطابة والتحدّث أمام الجمهور، بالإضافة إلى صقل شخصيات الطلاب المشاركين وبناء ثقتهم بأنفسهم.



كما سيتم تعليم الطلاب المشاركين في الدورة الطريقة السليمة للمونتاج، وأساليب نشر المحتوى، وتزويدهم بأساسيات الأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام الكاميرا بالشكل الصحيح وتعريفهم بمبادئ التصوير الاحترافي، حيث تهدف هذه الدورة إلى صناعة جيل إعلامي محترف وقادر على التعامل مع كافة وسائل الإعلام الرقمي الحديث، بالإضافة إلى تأهيل الموهوبين منهم والراغبين في العمل الإعلامي.



