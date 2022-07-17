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الأحد، 17-07-2022 10:31 ص

منصّة زين للإبداع تطلق هاكاثون التغيّر المناخي

zzaaiinn


الوكيل الإخباري - أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالشراكة مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)؛ هاكاثون التغيّر المناخي، بهدف العمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجه الأردن والعالم في مجالات (الزراعة، والطاقة، والمياه، والنفايات الصلبة)، من خلال توظيف واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي.
وأعلنت المنصّة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الهاكاثون عبر صفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث ستستمر باستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 20 تموز، ووجّهت دعوة للشباب والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات والمنظّمات البيئية وخبراء التكنولوجيا للتسجيل والمشاركة،

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حيث يمكن للأفراد التسجيل من خلال الرابط:

(https://forms.gle/hsm5rgNSBV9TZqty6)، فيما يمكن للمجموعات التسجيل من

خلال الرابط:  (https://forms.gle/vLWmLbS1mRu9TGmS6)

وستنطلق فعاليات الهاكاثون يوم الخميس الموافق 21 تموز وتستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 30 تموز، وستُعقد جميع فعاليات الهاكاثون في منصّة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، وستتضمن دورات تدريبية وورش عمل في مجالات عديدة سيقدّمها خبراء ومختصين من وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، ومصنع الافكار (Techworks) –أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى وجود موجّهين ومرشدين خلال فترة الهاكاثون.


وفي نهاية الهاكاثون سيتم اختيار عدد من الحلول والأفكار المتميزة من قِبل لجنة تحكيم مختصّة، وستحصل الحلول والأفكار التي سيتم اختيارها على دعم مادي ولوجستي مقدّم من منصّة زين للإبداع (ZINC)، ليتم تطبيق هذه الأفكار والحلول على أرض الواقع.

 




 

 


 

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