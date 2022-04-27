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الأربعاء، 27-04-2022 01:34 م

منصّة زين للإبداع تعقد مجموعة جلسات حوارية في خيمتها الريادية

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الوكيل الاخباري - عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) 3 جلسات حوارية ضمن فعاليات خيمتها الريادية، التي أقامتها خلال شهر رمضان المبارك، واستضافت خلالها مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء والمختصين والمصممين ورياديي الأعمال والشباب، لمناقشة أهم مواضيع قطاع ريادة الأعمال في الأردن.

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وعقدت المنصّة أولى هذه الجلسات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، واستضافت بالتعاون مع منصّة ديزاين سبيس (Dezain Space)المصممات آية برقاوي، وزين بطاينة، وفرح الأسمر، وأدارت الجلسة المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة ديزاين سبيس (Dezain Space) سيما النجار، وتناولت الجلسة مجموعة من المواضيع التي تهم مصممي الأزياء والمنتجات، منها كيفية إدارة العلامة التجارية وبيع وتسويق المنتجات عبر الإنترنت والترويج لها، وكيفية تعزيز تواجد المصممين عبر الإنترنت وأهمية التجارة الإلكترونية.


وعُقدت الجلسة الثانية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وتناولت تكنولوجيا "البلوك تشين" والعملات المشفّرة والـ (NFTs) وأحدث ما وصلت إليه هذه التكنولوجيا، وضمّت الجلسة الخبراء مجدي القضاة، ويزن عرفات، وفادي سنجقية، ولاقت هذه الجلسة تفاعلاً كبيراً من الشباب وروّاد الأعمال الذين طرحوا أسئلتهم على الخبراء وتبادلوا الآراء ووجهات النظر.


فيما عُقدت آخر جلسة مساء أمس الاثنين، تحدث خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، مع مجموعة من الرياديين وممثلي الشركات الناشئة الأردنية، حيث تم خلالها مناقشة أهم التحديات التي تواجه رياديي الأعمال في الأردن وكيفية مواجهتها، والخطط المستقبلية والتطلعات القادمة لتطوير قطاع ريادة الأعمال في الأردن، كما طرح الرياديون استفساراتهم وأسئلتهم وأطلعوهم على العقبات والمشكلات التي تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، وتمت مناقشة الآراء وسط أجواء تفاعلية أثْرَت الجلسة.

 




 

 


 

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