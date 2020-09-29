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الثلاثاء، 29-09-2020 03:28 م

منصّة زين للإبداع تعقد ورشة تدريبية حول إنترنت الأشياء (IOT)

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الوكيل الاخباري – عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مصنع الأفكار ((Techworks أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد ورشة تدريبية حول إنترنت الأشياء (Internet of Things - IOT)؛ للتركيز على التقنيات الأساسية وراء إنترنت الأشياء، وتعزيز واستكشاف أهم المفاهيم المتعلقة به، والبنية التحتية، وتقنيات الشبكات، وتقنيات الاستشعار، والنماذج الأولية لإنترنت الأشياء.
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وأقيمت الورشة التدريبية على مدار 5 أيام في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال ومصنع الأفكار، حيث قدّمها المدرّب فارس دياب وتناولت مجالات ومواضيع عديدة فيما يتعلّق بإنترنت الأشياء من حيث المكونات، والعناصر، والمنصات، والبروتوكولات، والوظائف والمهارات والتطبيقات الخاصة به، وكيفية تطوير نماذج عنه، بالإضافة إلى تدريب المشاركين حول كيفية بناء مشروعهم الأول.

ويتمثّل دور إنترنت الأشياء (IOT) في ربط الأجهزة على اختلاف أنواعها عبر شبكة الإنترنت للتواصل والتفاعل فيما بينها، وتبادل البيانات دون تدخّل أي عنصر بشري، مما يساهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة.

 




 

 


 

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