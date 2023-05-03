منصّة زين للإبداع تقدّم المدوَّنة الصوتية "ريادي محلّي بودكاست"

الوكيل الإخباري - في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الصوتي والمسموع، والإقبال الكبير من الشباب على الاستماع للمنصّات الصوتية "البودكاست" والإعلام الرقمي الهادف؛ قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) الموسم الأول من برنامجها "ريادي محلّي بودكاست"، والذي تضمّن سلسلة حلقات متتالية مع رياديين أردنيين ممن حقّقوا قصص نجاح ملهمة خلال مسيرتهم الريادية.

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واستضاف البرنامج حتى الآن وضمن موسمه الأول 10 رياديين أردنيين، تحدّث كل منهم مع مقدّمة البرنامج الريادية الأردنية ومؤسِّسة منصّة “A Minute Marvel” دارين العشّي، حول قصص نجاحهم في مجال ريادة الأعمال، ومسيرتهم الريادية والصعوبات والتحديات التي واجهها كل منهم، وتجربتهم الخاصة التي أدّت بهم إلى النجاح الذي هم عليه الآن، كما قدّم كل منهم مجموعة من النصائح لأصحاب المشاريع الريادية في مراحلها الأولية، إلى جانب الحديث عن المثابرة والإصرار والروح الإيجابية التي دفعت بهم للاستمرار في رحلتهم الريادية؛ لإلهام المستمعين من الشباب والرياديين وتشجيعهم على مواصلة مشوارهم والمضي قدماً نحو طموحهم وأهدافهم.



واستضافت الحلقة الأولى من برنامج "ريادي محلّي بودكاست" صبري حكيم؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "أبواب"، والتي تحدّث خلالها حول رحلته في عالم الريادة والابتكار، وخبرته الطويلة في عالم الشركات الناشئة، أما الحلقة الثانية فكانت ضيفتها المهندسة المعمارية ورائدة الأعمال بسمة عريقات؛ الشريك المؤسس لشركة "منازل كُن"، حيث تحدّثت حول أعمال شركتها المعمارية وتصاميمها العصرية المميزة، والحلول السكنية المتكاملة التي تقدّمها لعيش مستدام، فيما استضافت الحلقة الثالثة من البرنامج رمزي تسدل، المدير التنفيذي لمنصة "صوت" بودكاست، الذي تحدّث عن تجربته في تطوير عالم البودكاست في الوطن العربي، وهدفه بإثراء المحتوى المسموع باللغة العربية على شبكة الإنترنت، وتطوير محتوى إبداعي يحاكي المجتمع والجيل الجديد من الشباب.

وحلّ تامر المصري، الشريك المؤسس لشركة "جو بدو" والمتخصص بالصناعات الإبداعية، ضيفاً على الحلقة الرابعة من البرنامج، وتحدّث عن بدء رحلة "جو بدو" في عالم ريادة الأعمال وأهم التحديات التي واجهها لإنشاء علامة تجارية ببصمة أردنية مستوحاة من ثقافة البوب العربية، فيما قدّمت الحلقة الخامسة حواراً ملهماً مع مناف عصفور؛ الشريك المؤسس لشركة " Propeller" للاستثمار الجريء، تحدّث عن رحلته في عالم الاستثمار الجريء وتجاربه في هذا المجال وأهم نصائحه للرياديين وأصحاب الأعمال المبتكرة، إلى جانب مساهمات الشركة في دعم الشركات الناشئة، وتضمّنت الحلقة السادسة من البرنامج حواراً مميزاً مع حسام حمّو؛ الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة " طماطم" الأردنية للألعاب الإلكترونية بهوية عربية، تحدّث عن حكاية "طماطم" وإصراره ومثابرته ورحلته كاملة التي جعلت منه اليوم واحداً من أنجح روّاد الأعمال في الأردن.



واستضافت الحلقة السابعة حنان خضر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Hello Worlds Kids"؛ أول منظمة تعليمية متخصصة في تدريس البرمجة، شاركت المستمعين خلالها أهم محطاتها في ريادة الأعمال ونشأة الشركة وروحها الإيجابية في عملها، فيما استضافت الحلقة الثامنة قيس صبري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Eon Dental” المتخصصة في تقنيات وتكنولوجيا تقويم الأسنان، حيث تحدّث حول أعمال شركته وكيفية إدخال وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في مجال طب الأسنان والفكرة الجديدة التي قدّمها في هذا المجال، والنجاح الكبير الذي حقّقه على المستوى العالمي، أما الحلقة التاسعة من البرنامج فكان ضيفها رائد الأعمال زيد حسبان، وشارك المستمعين خلالها مسيرته الريادية الناجحة التي بدأها مع “IFOOD” ثم تأسيس شركة “P.O.S Rocket” والاهتمام الكبير الذي حصلت عليه هاتين الشركتين لدى المستثمرين، ليحقق نجاحاً لافتاً على مستوى المنطقة، فيما استضافت الحلقة العاشرة محمد الشاكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طقس العرب، ليلمس المستمعين خلالها حافزه وشغفه وهوايته في علم الأرصاد الجوية، التي مأسسها وجعلت منه رائد أعمال أردني ناجح ومميز وصاحب أكبر موقع عربي يقدم معلومات عن حالة الطقس والأحوال الجوية، فيما ستختتم المنصّة موسمها الأول من برنامج "ريادي محلّي بودكاست" مع ناصر الصالح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مدفوعاتكم"، ولمى العدناني الشريكة المؤسسة والرئيس التنفيذي في شركة "آدم ومشمش"، حيث أن جميع حلقات برنامج "ريادي محلي بودكاست" متوفرة على صفحات منصّة زين للإبداع (ZINC Jordan) على منصات التواصل الاجتماعي.



وقدّمت منصّة زين للإبداع أيضاً حلقتي بودكاست تحت مظلّة "ديزاين سبيس" لدعم المصممين الأردنيين، حيث حاور خلالهما كل من سيما النجار وشامخ البلوي، المدربة والمستشارة في مجال العلامة التجارية والتصميم وصانعة المحتوى الإبداعي والمصورة الفوتوغرافية آية برقاوي، كما استضافا خلال الحلقة الثانية روان العدوان، المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات للعلامة التجارية “RB Fashion”، حيث تم الحديث عن قطاع التصميم في المملكة وأهم النصائح للمبتدئين في المجال وكيفية بناء علامتهم التجارية وتطويرها وتسويقها عبر المنصّات الرقمية، فيما سيستكمل "بودكاست ديزاين" حلقاته مع مصممين ومبدعين أردنيين خلال الفترة القادمة.

يذكر أن منصّة زين للإبداع قدّمت دعمها لبودكاست "حكاية سيبرانية" الذي أطلقه المركز الوطني للأمن السيبراني لتوعية الأفراد والمؤسسات بمفهوم الأمن السيبراني، ومعرفة جوانبه المختلفة للحماية من التعرض لحوادث الاحتيال الإلكتروني أو الاختراق، لتقدّم المنصّة دعمها للمحتوى الصوتي والمسموع في مجالات ريادة الأعمال وأهم المواضيع التي تهم فئة الشباب في الوقت الحالي وتسهم في تطوير مهاراتهم، لا سيما في ظل الاقبال الكبير على هذا النوع من المحتوى.