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الثلاثاء، 04-06-2024 11:45 ص

منصّة زين للإبداع تقدّم دعمها لشركة “GamerG” الناشئة

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الوكيل الاخباري - في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، وحرصها على مواصلة دعمها للشباب الأردني وأعمالهم الريادية القائمة على التطوير وإضافة كل ما هو جديد على مختلف القطاعات؛ وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، اتفاقية رعاية ودعم مع شركة “GamerG” الناشئة، العاملة في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية، لتنضم إلى قائمة الشركات الناشئة التي تدعمها المنصّة، والتي وصل عددها حتى اليوم إلى 243 شركة ناشئة.

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وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، ووقّعها عن زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة “GamerG” مؤسسها راشد حدادين.


وتُعد شركة "GamerG” أول منصّة لبطولات الألعاب الإلكترونية لجميع اللاعبين في الوطن العربي، وتقدّم منافسات يومية لألعاب مختلفة مع جوائز نقدية، حيث ستقدّم زين بموجب هذه الاتفاقية دعمها لشركة “GamerG”  من خلال منصّتها للإبداع ومركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، عن طريق تنظيم ورعاية عدد من المسابقات والمنافسات المجانية لبطولات الألعاب الإلكترونية على منصّة GamerG في مجموعة من الألعاب الإلكترونية بمختلف المستويات من حيث المهارة.


وتهدف زين من خلال هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تطوير أعمال شركة GamerG وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها في السوق المحلي والإقليمي وصولاً إلى الأسواق العالمية، مما يعكس إيمانها بقدرات الشباب الأردني وإمكانياتهم في تحقيق النمو الاقتصادي بالمملكة، كما أكدت زين من خلال هذا الدعم المقدّم على مواصلة دورها من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo، بدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الآخذ بالنمو في المملكة، من خلال توفير بيئة مشجعة للشباب الراغبين بتطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتمكينهم من المنافسة على المستوى الدولي، والوصول إلى فرص جديدة في عالم الرياضات الإلكترونية.

 

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