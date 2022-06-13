منصّة زين للإبداع تُقيم جلسة حوارية مع مسرّعة الأعمال العالمية “Techstars”

الوكيل الإخباري - في إطار مساهماتها المستمرة تجاه قطاع ريادة الأعمال في الأردن، ودورها في تشبيك أصحاب المشاريع الريادية والشركات الناشئة في المملكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية، وإتاحة فرص أكبر لهم لتطوير أعمالهم والمساهمة في نموّها؛ أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) جلسة حوارية مميزة مع مسرّعة الأعمال العالمية “Techstars”.

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وأقيمت الجلسة التي أدارها المستشار في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو، في فرع المنصّة الرئيسي بمجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة “Vijay Tirathrai” المدير الإداري لمسرّعة الأعمال العالمية “Teachstars”، وعدد من مؤسسي الشركات الناشئة الأردنية التي حققت نجاحات مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وهم: يوسف وادي مؤسس شركة “Nestrom”، ومحمد عيسى مؤسس شركة “Onex”، ويحيى عقل مؤسس شركة “Aumet”، وبحضور واسع من ممثلي الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الريادية والشباب المهتمين في هذا المجال ومجموعة من ممثلي الحاضنات ومسرّعات الأعمال الأردنية.



وجاء تنظيم منصة زين للإبداع لهذه الجلسة بهدف البحث عن شركات ناشئة أردنية مميزة ومساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تعريف الحضور بطرق الحصول على استثمارات وتسويق شركاتهم بالشكل الأمثل واستغلال الفرص التي تمكنهم من النمو والتطور، وطرق الحصول على شراكات جديدة وزيادة وتأمين رأس المال من خلال مشاركة المعرفة والخبرات، حيث تم فتح المجال للحضور للأسئلة والاستشارات.