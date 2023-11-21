منصّة زين للإبداع تقيم 30 فعالية ضمن أسبوع الريادة العالمي 2023

الوكيل الإخباري -

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ضمن شراكتها الاستراتيجية مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2023 بنسخته الـ 15 في الأردن، أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) 30 فعالية ريادية في فروعها المنتشرة في عدّة محافظات بالمملكة، استفاد منها أكثر من 1000 طالب وريادي من مختلف محافظات المملكة.واشتملت فعاليات منصّة زين للإبداع التي أقيمت في الفترة من 12- 19 تشرين الثاني، على ورش عمل وجلسات تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة والتسويق الرقمي، قدّمها نخبة من المدربين والمختصين في هذه المجالات، حيث أُقيمت الفعاليات في فروع منصّة زين للإبداع في الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، بالإضافة إلى فرعها الرئيسي المتواجد في مجمع الملك الحسين للأعمال.وتحرص منصّة زين للإبداع سنوياً على إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة خلال أسبوع الريادة العالمي الذي يعد الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال في العالم، لتواصل دورها في خدمة روّاد الأعمال في الأردن، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحفيزهم على استثمار قدراتهم وتوظيفها، وتنمية مهاراتهم لا سيما في المجالات التي تواكب التطور الحاصل في بيئة الأعمال وتلبي متطلبات الشباب وتتوائم مع احتياجات سوق العمل.يذكر بأن النسخة الـ 15 الحالية من أسبوع الريادة العالمي في الأردن، انطلقت فعالياتها بتنظيم من مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وتضمنت عدّة محاور كان أبرزها النظم البيئية، التعليم، الشمول، بمشاركة أكثر من90شريك عبر 770 فعالية، أُقيمت وجاهيّاً وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في كافة محافظات المملكة.