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الأحد، 30-05-2021 02:56 م

منصّة زين للإبداع تنظّم التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم لريادة الأعمال

EWC.


الوكيل الاخباري - أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة عن تنظيمها للتصفيات المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال 2021 EWC على مستوى الأردن، والذي يعد من أهم المبادرات الريادية في العالم، حيث سيجمع أكثر من 175 ألف منافس من أكثر من 200 دولة حول العالم.
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وكانت منصّة زين للإبداع (ZINC) قد وجّهت دعوة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمبدعين الأردنيين من أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارات، وأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحلها، سواء كانت ضمن مرحلة الفكرة، أو المرحلة الأولية، أو مرحلة النمو والتطوير، للتسجيل والمشاركة في هذه المنافسة التي ستقام على المستوى المحلّي أولاً، لينتقل صاحب المركز الأول إلى المنافسة العالمية.

وستُعقد المنافسات المحلية خلال شهر تموز القادم، وسيتم خلالها اختيار ثلاثة متأهلين للتصفيات النهائية، حيث سيتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات “EWC” العالمية، كما سيحصل على دعم نقدي مقدّم من منصّة زين للإبداع (ZINC) بقيمة 10 آلاف دينار، فيما سيحظى أصحاب المركزين الثاني والثالث بدعم لوجستي من المنصة.

وسيتمكن المشاركون من خلال هذه المنافسة من الحصول على جميع الأدوات والموارد التي ستساعدهم على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتنميتها، وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى التواصل مع شبكة من المرشدين والمستثمرين على المستوى المحلي والعالمي.

ويأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذه المنافسة انطلاقاً من دورها الأساسي في دعم المبدعين الأردنيين وأصحاب الشركات الناشئة على امتداد مساحة المملكة، من خلال المبادرات والبرامج والمنافسات التي تطلقها المنصّة بشكل دوري وعلى المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكينهم من تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دورها الكبير في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن، وتنمية الاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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