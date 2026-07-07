الثلاثاء 2026-07-07 04:56 م

منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لهاكاثونMENA Space Game Challenge 2026

في إطار التزامها المتواصل بدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي، قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) رعايتها كشريك استراتيجي لهاكاثون MENA Space Game Chall
منصّة زين
الثلاثاء، 07-07-2026 03:26 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامها المتواصل بدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي، قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) رعايتها كشريك استراتيجي لهاكاثون MENA Space Game Challenge 2026، التي نظمتها MENA Engineering Education and Training (MENA ORG)، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبشراكة تقنية مع Manzel Technologies.

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واستضافت منصّة زين للإبداع (ZINC) فعاليات الهاكاثون التي أقيمت على مدار يومين متتاليين في فرعها الرئيسي بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وفّرت بيئة عمل متكاملة للمشاركين أسهمت في تحفيز الإبداع والتعاون وتبادل الخبرات، كما قدّمت جوائز نقدية للفرق الفائزة، تأكيداً على التزامها بدعم المواهب الشابة وتمكينها من تحويل أفكارها إلى مشاريع تقنية مبتكرة.


وتأتي رعاية منصّة زين للإبداع (ZINC)  لهذا الحدث تأكيداً على التزامها بدعم المبادرات التي تُسهم في تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمكين الشباب من استكشاف مجالات التكنولوجيا الحديثة، ومن ضمنها صناعة الألعاب الرقمية وأهم تقنياتها، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يُعد MENA Space Game Challenge أحد أبرز الهاكاثونات الإقليمية المتخصصة في تطوير الألعاب الرقمية، إذ يجمع المطورين والمبرمجين والمصممين والمبدعين للعمل على ابتكار ألعاب مستوحاة من علوم وتكنولوجيا الفضاء خلال 48 ساعة، بما يسهم في توظيف الألعاب كوسيلة تعليمية وتفاعلية لنشر المعرفة العلمية وتحفيز الابتكار.


وشهد الهاكاثون مشاركة 263 شاباً وشابة من الأردن وعدد من الدول العربية، تأهّل منهم 25 فريقاً إلى المرحلة النهائية، حيث شارك 22 فريقاً وجاهياً، إلى جانب فرق من خارج الأردن كانت قد شاركت عن بُعد ضمن تجربة إقليمية جمعت المطوّرين والمصممين والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة.
وعمل المشاركون على تطوير ألعاب رقمية مبتكرة مستوحاة من علوم الفضاء خلال 48 ساعة متواصلة، عكست مستوىً متقدماً من الإبداع والمهارات التقنية، وأسهمت في توظيف التكنولوجيا وصناعة الألعاب لتقديم حلول تعليمية وتفاعلية مبتكرة.


وفي ختام الهاكاثون، فاز فريق Astro Potatoes من الأردن بالمركز الأول، فيما حل فريق Awj-3 من الأردن في المركز الثاني، وجاء فريق Pluto  من مصر في المركز الثالث، كما حصل فريق Marsyat من الأردن على جائزة  Best Storytelling، فيما حصد فريق Planet 4 من مصر جائزة Best Gameplay.

 

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