منصّة زين للإبداع ومصنع الأفكار يقدمان منحة دراسية مجانية للمشاركة في برنامج Textile Academy 2021

الوكيل الاخباري - تُعلن منصّة زين للإبداع ( Zain Innovation Campus - ZINC ) وبالتعاون مع مصنع الأفكار – أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، عن تقديم منحة دراسية مجانية للمشاركة في برنامج “Textile Academy 2021” المخصص للموهوبين في تصميم الأزياء وصناعة المنسوجات.



البرنامج مُتاح للأعمار من 18 عاماً فما فوق وممّن لديهم خلفية في مجال تصميم الأزياء والفن والموضة، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وممن لديهم معرفة أساسية في واحد أو أكثر من هذه المجالات: تصميم الأزياء والمنسوجات، التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، والتصنيع الرقمي.



سيشتمل البرنامج على دورات متعددة التخصصات تتمركز حول استخدام التقنيات الحديثة في صناعة النسيج وتصميم الأزياء.

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سيبدأ البرنامج خلال شهر أيلول القادم وسيستمر حتى شهر آذار من العام المقبل 2022.



التسجيل متاح حتى تاريخ 02/09/2021



للتسجيل يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://forms.gle/EVufceJUNw7uZfss5

وللمزيد من التفاصيل:

https://textile-academy.org/about/





