الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مصرف لبنان المركزي دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي

القبول الموحد تطرح 554 تخصصاً للعام الجامعي الجديد

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

بلدية عين الباشا : إجراءات عاجلة لحل مشكلة الحظائر في شارع الأردن - صور

لاستكمال فتح القطاعات .. الصحة تدعو لتسريع وتيرة التطعيم

ولي العهد يؤكد على أهمية دور الشباب

اغلاق منشأتين وانذار ومخالفة 96 منشأة في الزرقاء خلال شهر

السودان: ارتفاع عدد ضحايا سيول النيل الى 22 شخصا

استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند

إصابة خمسة أشخاص بثلاثة حوادث منفصلة صباح اليوم

الخميس، 12-08-2021 09:59 ص

منصّة زين للإبداع ومصنع الأفكار يقدمان منحة دراسية مجانية للمشاركة في برنامج Textile Academy 2021

Textile Academy


الوكيل الاخباري - تُعلن منصّة زين للإبداع ( Zain Innovation Campus - ZINC ) وبالتعاون مع مصنع الأفكار – أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، عن تقديم منحة دراسية مجانية للمشاركة في برنامج “Textile Academy 2021” المخصص للموهوبين في تصميم الأزياء وصناعة المنسوجات.

البرنامج مُتاح للأعمار من 18 عاماً فما فوق وممّن لديهم خلفية في مجال تصميم الأزياء والفن والموضة، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وممن لديهم معرفة أساسية في واحد أو أكثر من هذه المجالات: تصميم الأزياء والمنسوجات، التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، والتصنيع الرقمي.

سيشتمل البرنامج على دورات متعددة التخصصات تتمركز حول استخدام التقنيات الحديثة في صناعة النسيج وتصميم الأزياء.

اضافة اعلان


سيبدأ البرنامج خلال شهر أيلول القادم وسيستمر حتى شهر آذار من العام المقبل 2022.


التسجيل متاح حتى تاريخ 02/09/2021


للتسجيل يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://forms.gle/EVufceJUNw7uZfss5
وللمزيد من التفاصيل:
https://textile-academy.org/about/

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ROBI0108 2

بنك الإسكان يدعم مشروع همتنا (3) من خلال إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي

04_06Galaxy Z Fold3, Z Flip3 Main KV(5G)_2P_CMYK_210528_H

اكتشف عالم جديد مع هاتفي جالاكسي من الجيل الخامس Z Fold3 و Z Flip3

Main

هواوي تقيم فعالية خاصة لإطلاق حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول

0

الساعتان جالاكسي Watch4 و Watch4 Classic تعيدان تشكيل تجربة الساعة الذكية

WhatsApp Image 2021-08-11 at 4.43.25 PM

جولة حصرية في مركز متسوبيشي فوسو الجديد كليا لخدمات البيع والصيانة

web Aya-01

سيتي بنك الأردن وكابيتال بنك يعلنان عن توقيع أول قرض تجاري من نوعه

أخبار متعلقة
EWC Photos

منصّة زين للإبداع تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال (EWC 2021)

ZAM5 Photo

منصّة زين تختتم 'زين المبادرة 5' وتقدّم 150 ألف دينار لـ15 ريادياً