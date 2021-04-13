منصّة زين للإبداع (ZINC) تُطلق معسكر علم البيانات التدريبي

الوكيل الاخباري -

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أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع “Steam Center” -المركز العلمي المتخصص بتنمية القدرات الإبداعية- معسكراً تدريبياً مكثّفاً حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تمكين المشاركين من استكشاف علم البيانات الواسع وتزويدهم بكل ما يلزمهم ليتمكنّوا من البدء في هذا المجال، وتحسين قدراتهم على التفكير الاستراتيجي البنّاء، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير حياتهم المهنية.وشارك في المعسكر 45 شاب وشابة من المهتمين في هذا المجال، وانطلقت فعاليات المعسكر بداية شهر نيسان الحالي وستستمر على مدار 14 أسبوعاً بواقع 80 ساعة تدريبية، وستُعقد جميعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وسيغطّي المعسكر مجموعة واسعة من موضوعات علم البيانات منها: منهجيات علم البيانات، وتحليل وتصوّر البيانات (Data Visualization) وإدارتها، واستخدام لغة بايثون (Python)، وقواعد البيانات ولغة الاستعلام البنائية (SQL)، والإحصاءات ونمذجة البيانات، وتعلّم الآلة (Machine Learning)، والذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence).وسيتمكّن المشاركون في هذا المعسكر من فهم تأثير علم البيانات في عدّة مجالات، وأهمية دخوله في جميع الصناعات، وكيفية ترجمته لبناء منتجات، وإدراك مدى أهميته بالنسبة للشركات من مختلف القطاعات وكيفية توظيفه للمشاركة في عمليات صنع القرار، ووضع الخطط الاستراتيجية، وتقييم أدائها في سوق العمل، وزيادة أرباحها.ويأتي إطلاق منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذا المعسكر نظراً لأهمية علم البيانات في الوقت الحالي، وحاجة السوق الكبيرة لهذا المجال، وزيادة طلب العديد من الشركات والمؤسسات لمتخصصين في علم البيانات، إلى جانب مساهمة المنصّة في تلبية متطلبات روّادها وتزويدهم بأهم المهارات التي يحتاجونها لتطوير قدراتهم وخبراتهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ملائمة في عدّة مجالات لا سيما تلك التي تواكب التطوّر الحالي.