الإثنين 2025-09-08 01:33 م
 

10 آلاف دينار ودعم لوجستي لمدة عام

منصّة زين للإبداع ZINC تموّل شركة "باب بلس" Bab Plus الناشئة

fh
zinc
 
الإثنين، 08-09-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بدعم الشركات الناشئة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ملموسة؛ وقعّت شركة زين الأردن وعبر منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية تمويل ودعم لوجستي مع شركة "باب بلس" Bab Plus المتخصصة في تطوير حلول تقنية لمساعدة الشركات على تسريع نمو من خلال إدارة الردود على استفسارات الزبائن.

اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لشركة "باب بلس" حمزة حمّاد، في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع الكائن في مجمّع الملك الحُسين للأعمال.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود شركة زين المتواصلة لتمكين أصحاب الشركات الناشئة من تنمية أعمالهم، من خلال توفير بيئة محفّزة وإمكانات داعمة تُسهم في نجاح هذه الشركات وتجاوز التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار برنامج "زين المبادرة" الذي تطلقه الشركة سنويًا، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتسريع نموّها بما يساهم في رفد الاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وربطها بالجهات الداعمة، وتوفير فرص للتسويق والتوسع.
وتتخصص شركة "باب بلس (Bab Plus) في تطوير حلول تقنية متكاملة تهدف إلى تسريع نمو الشركات من خلال تقديم أدوات مبتكرة لإدارة التسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء في مكان واحد، وتساعد هذه الحلول في الرد الآلي على استفسارات العملاء وتحسين أداء الإعلانات عبر قنوات متعددة مثل الموقع الإلكتروني والواتساب والإعلانات الرقمية للشركات التي تسعى إلى تحسين تجربة العملاء وتسريع نموها بشكل فعّال.


وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.


يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.


وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

المرأة والجمال تسريحات شعر عرايس لخريف 2025

إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

أخبار محلية إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

2514

المرأة والجمال بخطوات بسيطة.. هكذا تحمين بشرتك من الملوّثات اليومية

غه

فيديو منوع جهاز يقوم بالطهي بصورة سلسة ولذيذة

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء

الديوان الملكي

أخبار محلية الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

54

طب وصحة أهم التحاليل الطبية التي يجب على العروس إجراؤها قبل الزواج

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية



 
 





الأكثر مشاهدة