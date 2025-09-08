منصّة زين للإبداع ZINC تموّل شركة "باب بلس" Bab Plus الناشئة

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بدعم الشركات الناشئة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ملموسة؛ وقعّت شركة زين الأردن وعبر منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية تمويل ودعم لوجستي مع شركة "باب بلس" Bab Plus المتخصصة في تطوير حلول تقنية لمساعدة الشركات على تسريع نمو من خلال إدارة الردود على استفسارات الزبائن.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لشركة "باب بلس" حمزة حمّاد، في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع الكائن في مجمّع الملك الحُسين للأعمال.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود شركة زين المتواصلة لتمكين أصحاب الشركات الناشئة من تنمية أعمالهم، من خلال توفير بيئة محفّزة وإمكانات داعمة تُسهم في نجاح هذه الشركات وتجاوز التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار برنامج "زين المبادرة" الذي تطلقه الشركة سنويًا، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتسريع نموّها بما يساهم في رفد الاقتصاد المحلي، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وربطها بالجهات الداعمة، وتوفير فرص للتسويق والتوسع.

وتتخصص شركة "باب بلس (Bab Plus) في تطوير حلول تقنية متكاملة تهدف إلى تسريع نمو الشركات من خلال تقديم أدوات مبتكرة لإدارة التسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء في مكان واحد، وتساعد هذه الحلول في الرد الآلي على استفسارات العملاء وتحسين أداء الإعلانات عبر قنوات متعددة مثل الموقع الإلكتروني والواتساب والإعلانات الرقمية للشركات التي تسعى إلى تحسين تجربة العملاء وتسريع نموها بشكل فعّال.



وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.



يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.