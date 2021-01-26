منصة زين للرياضات الإلكترونية Zain esports تطلق منافسات ببجي موبايل PUBG Mobile

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة زين –الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا – عن بدء منافسات أحدث مسابقاتها الحماسية "فرقة الأبطال" ("Champions Squad") حيث ستكون ساحات التنافس الرقمية مفتوحة أمام الشغوفين بلعبة "ببجي موبايل" (PUBG Mobile) المعتمدة رسمياً من جانب شركة .Tencent

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وكشفت المجموعة أن إطلاق منافسات "ببجي موبايل" (PUBG Mobile) المعتمدة رسميا جاء بعد الإطلاق الأخير للألعاب الرياضية الإلكترونية على منصتها الأكبر في المنطقة،الذي شهد مسابقة EA Sports FIFA 21" كانون أول 2020، أولى المسابقات لسلسلة فعاليات هذا العام.



وإذ تُعد لعبة "ببجي موبايل"واحدة من أكثر الألعاب شعبية على مستوى العالم، فإنها معتمدة رسميا كإحدى ألعاب الحروب والصمود حتى نهاية المعركة، حيث تجذب ملايين اللاعبين من جميع الفئات العمرية.



وبينت زين أنها أطلقت حملة رقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لدعوة فرق "ببجي موبايل"من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتسجيل عبر موقع zainesports.com والتأهل لمرحلة المجموعات، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تقام مباريات التصفيات يومي 26 و27 كانون ثاني الجاري، لتحديد الفرق الـ 24 التي ستتأهل لتواصل المشوار وتتبارى ضد الفرق الـ 8 المدعوة للمشاركة في جولتي نصف النهائي والنهائي، إذ سيتم بث هذه الأدوار مباشرة عبر قناة Zain esports على موقع يوتيوب يومي 29 و30 كانون ثاني، ثم 5 و 6 شباطالمقبل (السابعة مساء بتوقيت السعودية).



الجدير بالذكر أنZain esports قامت بالتعاقد مع شخصيات مؤثرة وبارزة في مجال لعبة"ببجي موبايل"(Bayati وRico)من أجل الترويج واللعب في هذه المسابقة المرتقبة، بالإضافة إلى استضافتهما على قناة Zain esports Twitch في برنامج سيُبث ليلة الإثنين 25 كانون ثاني الجاري، وفي ليلتيّ 1 و8 شباط المقبل (8 مساء بتوقيت السعودية).



وقال المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار" هذه الشراكة مع (ببجي موبايل) هي خطوة استثنائية تليق بمنصة Zain esports، حيث أنها واحدة من أسرع فعاليات الألعاب نمواً، وأكثرها شعبية على مستوى العالم".



وأضاف قائلا " نحرص من خلال منصتنا أن نوفر رغبات وتطلعات مجتمع الألعاب الالكترونية في الأسواق الإقليمية، وكلنا حماسة إزاء العديد من بطولات الرياضات الإلكترونية المجتمعية المقبلة، التي نخطط لإقامتها ورعايتها على مدار العام".



وتابع البيطار قائلاً " تأتي هذه المسابقات في إطار التوجهات المتسارعة نحو المنصات الرقمية، حيث ستتيح الفرصة أمام إبداعات مطوري محتوى الرياضات الإلكترونية، كما أنها ستتيح أيضا لللاعبين الهواة والمحترفين الإقليميين الفرصة للفوز بجوائز متنوعة في بيئة عادلة وتنافسية. "



وتخطط Zain esports لاستكشاف المواهب المحلية، من خلال إنشاء مسابقة لاختيار المذيعين والمحللين والمعلقين باللغة العربية، إلى جانب خلق بيئة مواتية لمطوري محتوى الرياضات الإلكترونية بهدف تأهيل شخصيات مؤثرة تتمتع بشعبية واسعة.



وتحرص مجموعة زين على التأكد من إقامة جميع بطولات الرياضات الإلكترونية وفقا لإرشادات منظمة اليونيسف، وذلك من أجل ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت ومنع التنمر السيبراني عبر الإنترنت، وبالتالي خلق مساحة آمنة لحدوث جميع التفاعلات بين اللاعبين.



وفضلاً عن ذلك، فإن Zain esports ستدعم وتستعين بأشخاص مؤثرين محليين في وسائل التواصل الاجتماعي ليقوموا بالترويج للبطولات بين اللاعبين المحليين، كما تخطط Zain esports لإنشاء حاضنة تهدف إلى خلق فرص للمبرمجين والمنتجين الطموحين ليسهموا تقنياً بشكل مستمر في مبادرة زين للرياضات الإلكترونية.



سترعى Zain esportsعلى مدار عام كامل،سلسلة من بطولات الرياضات الإلكترونية الإقليمية الكبرى والمثيرة، والتي ستتألف من العديد من الفعاليات الرئيسية فضلاً عن بطولات مجتمعية منتظمة أصغر وذات جوائز جذابة.



للتسجيل في بطولة "ببجي موبايل"المجتمعية، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني zainesports.com، وترقبوا المزيد على قنوات Zain esports عبر الإنترنت: تويتش، ويوتيوب، وإنستاغرام، وفيسبوك، وتويتر، ولينكيد-إن.



