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منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان أول برنامج للأمن السيبراني لطلاب العقبة

b,m
زين
الأربعاء، 29-01-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)؛ أول برنامج لتنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، في فرع المنصة المتواجد في مقر الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بمجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، وخصصته لطلاب جامعات محافظة العقبة.

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ويستمر البرنامج الذي يشارك به 23 طالباً وطالبة من عدّة جامعات في العقبة، على مدار شهر كامل، ويشتمل على 120 ساعة تدريبية مكثّفة تجمع بين التدريبَين النظري والعملي، ويتناول مجالات أمن الشبكات ونظام تشغيل لينكس والأمن السيبراني التأسيسي والمتقدم والاختراق الأخلاقي وتحقيقات الأدلة الرقمية، وغيرها من المجالات التي تعد كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، يقدّمها مدربون ومختصون من أكاديميّة “Cyber  Shield”    التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير  (JODDB)، كما سيحصل الطلبة المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الأكاديميّة لمساعدة الطلبة في بناء مهاراتهم وفتح آفاق جديدة تساند مسيرتهم الأكاديمية، حيث أن الطلبة المشاركين يدرسون تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات الصلة.


ويأتي إطلاق منصّة زين للبرنامج لطلاب الجامعات في محافظة العقبة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والتي تهدف من خلالها إلى دعم الشباب والرياديين والمبتكرين في محافظات جنوب المملكة لا سيما محافظة العقبة، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات متقدمة تسهم في تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستقبلاً في مجال الأمن السيبراني الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال وسط الحاجة المتزايدة لمتخصصين بهذا المجال الهام.


يذكر بأن منصّة زين للإبداع (ZINC) كانت قد أطلقت نسختين من برنامج الأمن السيبراني في فروعها المتواجدة في عدد من الجامعات الأردنية، بالشراكة مع أكاديمية "سايبر شيلد" التابعة للمركز الاردني للتصميم والتطوير والمختصة بتقديم دورات متخصصة ونوعية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتشفير، لتواصل دعمها للطلبة من مرتادي فروعها المتواجدة في الجامعات، وتطوير مهاراتهم في أهم مجالات التكنولوجيا في ظل التحول الرقمي والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهدها العالم.

 
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