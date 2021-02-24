الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد لـ الوكيل : ننفي بشكل قاطع تساقط الثلوج أمس جنوب المملكة

الكباريتي لـ الوكيل : الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات

قصر أحلام… فيديو يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

شاب أردني يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة

إغلاق 15 منشأة في 4 محافظات

أسعار الذهب الأربعاء 24/2/2021

الأمانة : مخالفة وإغلاق 20 منشأة

مكافحة الأوبئة : إلغاء حظر الجمعة سبب ارتفاع إصابات كورونا

طالبات جامعة آل البيت : السكن الداخلي مغلق ونطالب بإعادة فتحه

الأربعاء، 24-02-2021 12:55 م

منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان دعمهما لمسابقة تصميم معروضة تفاعلية"

f92dd76a-3dfa-475b-bc71-8c3193821a17


الوكيل الاخباري - قدّم كل من منصّة زين للإبداع (ZINC) ومصنع الأفكار (Techworks) - أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد دعمهما لمسابقة تصميم معروضة تعليمية تفاعلية مُبتكرة لمتحف الأطفال الأردن، التي أقيمت بهدف إثراء قاعة المعارض في متحف الأطفال بتصميم مبتكر من قبل الشباب.
اضافة اعلان

وشارك في المسابقة التي استمرّت على مدار شهر كامل 21 فريقاً من مختلف محافظات المملكة، حيث وفّر مصنع الأفكار (TechWorks) للمشاركين خلال هذه الفترة كل ما يلزمهم من معدّات لصنع نماذج أولية لتصاميمهم، وقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) بدورها بتقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين لتطوير أفكارهم وتصاميمهم، وضمان جاهزيتهم للمنافسة.

وفي ختام المسابقة اجتمعت لجنة التحكيم لاختيار المعروضة الفائزة  بناءً على معايير وضعتها اللجنة بحيث تتماشى المعروضة التفاعلية مع أهداف وتوجّهات متحف الأطفال الأردن وتحقق أهدافه التعليمية اللامنهجية، إلى جانب إدخال التقنيات الحديثة في التصميم، حيث فازت كل من بتول غانم وشهد الخطيب من فريق (Ameerha) بالمركز الأول في المسابقة، وتم منحهم جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار مقدّمة من منصة زين للإبداع ومصنع الأفكار، فيما قدّمت منصة زين للإبداع دعماً إضافياً بقيمة 15 ألف دينار لتنفيذ التصميم وتطبيقه على أرض الواقع، ليتم عرضه في قاعة المعارض داخل متحف الأطفال الأردن، وهو عبارة عن معروضة تفاعلية مصممة بعدة زوايا، كل زاوية منها تعلّم الأطفال حول تقنيات حديثة مختلفة منها: الترميز وكيفية إنشاء كلمات مرور قوية يصعب اختراقها، وإنترنت الأشياء (IOT).

وضمت لجنة التحكيم كل من فيصل نسور - مدير منصّة زين للإبداع، وقصي ملاحمة - مدير الفريق التقني لدى مصنع الأفكار، وسوسن دلق - مديرة متحف الأطفال، وليث السوس - مدير العلاقات العامة والتطوير في متحف الأطفال، ورنا البيروتي - مهندسة عمارة ومديرة أسبوع عمان للتصميم.

وجاء دعم منصّة زين للإبداع(ZINC) لهذه المسابقة مواصلةً لدورها في دعم إبداعات الشباب الأردني في مختلف المجالات، ولتحفيز روح الابتكار والإبداع لخدمة مختلف القطاعات، حيث ستسهم المعروضة في تعزيز المحتوى التعليمي الذي يضمّه متحف الأطفال بوسائل تفاعلية مبتكرة، لتواصل زين تعاونها مع المتحف في إطار الشراكة طويلة الأمد التي تجمع الطرفين منذ تأسيس متحف الأطفال في العام 2007 وحتى اليوم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

حلويات حبيبة .. الطعم الذي لا يُنسى وتميز مستمر بعد مرور 70 عاماً على الانطلاق

Capture

تخيل ما قد ينكشف: هواوي تعلن عن إطلاق هاتف HUAWEI Mate X2

logo - bridges

الجسور للاستشارات الإعلامية تنشر تقرير الأداء الرقمي المحلي والعالمي للعام 2020

IONIQ 5 Main_2

هيونداي أيونيك 5 الجديدة تشكل مستقبل التنقل الكهربائي

WhatsApp Image 2021-02-22 at 5.53.05 PM

التّشبيك بين الأكاديميا والصناعة عنوان للقاء رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بشركات وازنة في سوق العمل

حملة عروض كبيرة من كارفور الأردن

كارفور الأردن تطلق أطول حملة عروض وتخفيضات متواصلة في المنطقة

أخبار متعلقة
6b9b2bd7-e8f8-4726-9f36-6c60114e9ad8

منصّة زين ومصنع الأفكار يقيمان ورشة حول فن الفسيفساء ودمجه مع التكنولوجيا الحديثة