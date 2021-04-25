منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان منحة للالتحاق بدبلوم أكاديمية فاب لاب 2021

الوكيل الاخباري - قَدّم كل من منصّة زين للإبداع (ZINC)، ومصنع الأفكار TechWorks - أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد- منحة مجانية للشابين "عمار الخطيب" و"زيد مرجي" المبتكرين للالتحاق بدبلوم فاب لاب أكاديمي 2021 “The Fab Academy 2021؛ المعتمد محلياً وعالمياً والمتخصص في مجال التصنيع الرقمي والابتكار العلمي،من خلال فوزهم بمسابقة مفتوحة تم طرحها نهاية العام الماضي؛وذلك بهدف مساعدة الشابين الحاصلين على المنحة على تطوير مهاراتهما في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا.



وتم الإعلان للتسجيل في المسابقة عبر صفحات منصّة زين ومصنع الأفكار على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر لمدة أسبوعين، ثم تم عمل مقابلات شخصية مع المتقدمين وتقييم لقدراتهم على التصميم الرقمي، وتم اختيار هذين الشابين للالتحاق بالدبلوم بعد اجتيازهم للمقابلة ومطابقتهما لجميع شروط التقديم من حيث تخصصهما الأكاديمي والخبرات التقنية والعملية لكل منهما في مجالات التصنيع الرقمي والبرمجة وتصميم الويب وغيرها.

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وسيحصل الشابين من خلال هذا الدبلوم على فرصة تدريب مميزة ستستمر على مدار 5 أشهر، وسيتناول التدريب مواضيع متعددة وشاملة سيتم طرحها على مراحل، بحيث سيتناول كل أسبوع موضوعاً مختلفاً منها إدارة المشاريع، وإنشاء المحتوى الإلكتروني، والتصميم باستخدام الحاسوب، وصناعة وتصميم الدوائر الإلكترونية المطبوعة، والبرمجة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر، وتصميم واجهة البرامج، والصب والقولبة، والأنظمة المدمجة، والحفر الرقمي، وصنع الملصقات، والمدخلات والمخرجات الرقمية.



كما سيتم تدريب الشابين حول كيفية تصوّر الأفكار والمشاريع وتصميمها، ووضع نماذج أولية لها باستخدام أدوات التصنيع الرقمي، وسيتم تعريفهما على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتخصصة خلال فترة التدريب، لصقل مهاراتهما في مختلف المواضيع المتعلقة بالتصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحويل أفكارهما إلى نماذج ملموسة.



وفي نهاية فترة التدريب سيقدم الشابان مشروعهما للتخرج الذي سيعتمد على إبداعهم اعتماداً كلّياً، ويبرز جميع المهارات التي تعلماها خلال فترة التدريب، كما سيخضع للتقييم من قبل لجنة دولية، وسيتم بموجبه منحهما شهادة دبلوم التصنيع الرقمي من منظمة فاب العالمية.



وتأتي هذه الخطوة من جانب منصّة زين للإبداع (ZINC) ومصنع الأفكار TechWorks بهدف نشر ثقافة التصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي بين الشباب الأردني، وتأهيلهم وإعدادهم للوظائف المستحدثة والتي تواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وانطلاقاً من دورهما الأساسي في تعزيز قدرات الشباب والمبتكرين في المملكة وتنميتها، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والمعاصرة، والمساهمة في توفير فرص عمل ملائمة لهم.