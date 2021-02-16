منصّة زين ومصنع الأفكار يقيمان ورشة حول فن الفسيفساء ودمجه مع التكنولوجيا الحديثة

الوكيل الاخباري -

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أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) ومصنع الأفكار (TechWorks)– أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد- ورشة عمل حول كيفية دمج فن الفسيفساء مع التكنولوجيا المتطورة، وإدخال التقنيات المعمارية الحديثة في هذه الحرفة؛ بهدف إعادة إحياء فن الفسيفساء والتراث المعماري الأردني.وأُقيمت الورشة في مقر مصنع الأفكار- TechWorks الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، وقدّمها المدرّب على فن الفسيفساء والمهندس المعماري رعد ذيبان، حيث استمرت على مدار 5 أيام، وتم تعريف المشاركين خلالها على فن الفسيفساء والطرق القديمة التي استخدمت لصناعة هذا الفن ومراحل تطوّره، والمقارنة بينها وبين الأساليب الحديثة والمستخدمة حالياً مثل تقنيات الليزر والقطع باستخدام آلة الليزر، والتي تم تدريب المشاركين عليها من خلال المعدات المتاحة والمتوفرة في مصنع الأفكار، كما تم تدريبهم على كيفية دمجها وإدخالها مع فن الفسيفساء للتطوير من هذا الفن وتشكيل لوحات جديدة بوقت وجهد أقل وسرعة أكبر.وتعد هذه الورشة واحدة من سلسلة ورشات العمل التطبيقية والدورات التدريبية التي تقيمها منصّة زين للإبداع (ZINC) ومصنع الأفكار- TechWorks ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في المملكة من خلال عقد ورشات تطبيقية مختلفة في مجالات التصنيع الرقمي، لزيادة الوعي حوله