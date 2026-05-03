منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play”

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من منصّة زين للإبداع (ZINC) ومنصّة “Replit” وشركة طماطم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون “Prompt andPlay”، ضمن تجربة تفاعلية تجمع المبدعين والمطوّرين لصناعة الجيل القادم من الألعاب الرقمية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحويل الأفكار الجديدة في مجال الألعاب الإلكترونية إلى تجارب لعب مبتكرة.

وستنطلق فعاليات الهاكاثون في 14 آيار وتمتد على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ستتاح خلالها للمشاركين فرصة تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج ألعاب قابلة للتجربة، بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي والعمل الجماعي، بما يسهم في بناء “ألعاب المستقبل” بأساليب أكثر سرعة وابتكاراً.



ويتضمّن البرنامج مجموعة من الجلسات المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب تطوير الألعاب، حيث ستنطلق فعاليات الهاكاثون بجلسة تعريفية تقدّمها منصّة زين للإبداع (ZINC)، سيتم خلالها استعراض فكرة الهاكاثون ومحاوره الرئيسية وآلية التقييم والجدول الزمني، كما سيقدّم فريق منصة “Replit” جلسة “VibeCoding”، التي تركّز على كيفية تطوير النماذج الأولية بسرعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتنفيذ بكفاءة عالية.



فيما ستقدّم شركة طماطم جلسات متخصصة تشمل استراتيجيات تحقيق الدخل من الألعاب، من خلال نماذج مثل المشتريات داخل التطبيق والإعلانات والاشتراكات، إلى جانب جلسة حول تصميم تجربة المستخدم وواجهة الاستخدام (UX/UI)، التي ستسلّط الضوء على أسس تصميم ألعاب جذابة وسهلة الاستخدام، فيما ستُختتم فعاليات الهاكاثون بجلسة من تقديم منصّة زين للإبداع (ZINC)حول مهارات العرض (Pitching)، لمساعدة المشاركين على تقديم أفكارهم بشكل احترافي أمام لجنة التحكيم.



وستقدّم منصّة زين للإبداع (ZINC)في ختام الهاكاثون دعماً نقدياً للمراكز الثلاث الأولى، حيث سيحصل المركز الأول على 1500 دينار أردني، والثاني على 1000دينار، فيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على 500 دينار، لتمكينهم من مواصلة العمل على المشاريع، كما ستتيح منصة “Replit” الفرصة لهم لاستخدام أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها لمساعدتهم على بناء وتطوير ألعابهم الإلكترونية.



ووجّهت كل من منصّة زين للإبداع (ZINC) ومنصّة “Replit” وشركة طماطم الدعوة عبر مختلف منصّات التواصل الاجتماعي لجميع المهتمين من المطوّرين والمصممين وصنّاع المحتوى الرقمي، للمبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذه التجربة المميزة، التي تمثّل فرصة حقيقية للتعلّم وبناء المهارات والتواصل مع خبراء القطاع، والانطلاق نحو آفاق جديدة في عالم صناعة وتطوير الألعاب، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل والمشاركة الاطلاع على كافة الشروط ومعرفة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://zinchackathons.com ، حيث سيستمر استقبال طلبات التسجيل لغاية يوم الإثنين الموافق 11 أيار.