منصة نوى وحماده يطلقان برامج "عام 2022 ... عام العطاء"

الوكيل الاخباري - احتفالاً باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وضمن حفل ومؤتمر صحفي عقد في فندق الأرينا سبيس في العاصمة عمان، والذي أقيم تحت رعاية معالي أمين عمالي الدكتور يوسف الشواربة الأكرم، أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة (معاَ... كرمالهم) عن انطلاق برامجها الجديدة في العام 2022 تحت عنوان "برامج عام العطاء" والتي يتم تنظيمها بشراكة استراتيجية مميزة بين مجموعة مطاعم حماده ومنصة نوى – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد ومجموعة مطاعم حماده.

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انطلقت هذه المبادرة تجسيداً لرؤية الطرفين في أهمية الخدمة المجتمعية وضرورة مشاركة القطاع الخاص في العمل الخيري الذي يسهم في الوصول الى مجتمع صحي وآمن، وتهدف الى تنظيم عشرات البرامج المختلفة والمتنوعة في الفترة المقبلة والتي تغطي العديد من الجوانب لتحقيق أثر إيجابي واضح في المجتمع.



وانطلقت اليوم أول سلسلة برامج المبادرة تحت شعار (معاً كرمالهم ... نحو تنمية مستدامة)، حيث أطلقت مجموعة مطاعم حماده بطاقة وجبة كرم حماده العائلية وخصصت نسبة من مبيعاتها ولمدة عام كامل تبدأ من اليوم الموافق 22 فبراير 2022 وحتى تاريخ 20 فبراير 2023 تخصص لتنفيذ برامج ومشاريع مستدامة عن طريق منصة نوى وشركاؤها من مختلف القطاعات.



وفي تصريح للسيد احمد الزعبي – الرئيس التنفيذي لنوى، أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأثر والتغيير الإيجابي في كافة القطاعات والمحافظات في المملكة. كما وأشاد الزعبي بمبادرة مجموعة حماده للعمل على إطلاق الحملة والشراكة مع نوى لتحقيق وتوثيق الأثر والوصول الى المستحقين الأكثر حاجة من هذه الحملات.



ومن جانبه عبر السيد رائد حماده رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حماده عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة المميزة، وبدأ حديثه بتوجيه تقديره لمنصة نوى على جهودهم المبذولة لتطوير العمل المجتمعي والارتقاء بمهنية واحترافية البرامج وتنوعها بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني ورؤيته الثاقبة، وقدم شكره وامتنانه على ثقتهم الكبرى في مطاعم حماده ولكونهم اختيار المجموعة شريكاً استراتيجياً لإطلاق برامج نوعية تخدم مناحي مختلفة وفئات عديده سوف تسهم في تنمية المجتمع.



وأشار رائد حماده الى أن هذا النوع من الشراكات يشكل أهمية كبرى في دعم شريحة مهمة من المجتمع الأردني ويسهم في تحقيق أهداف جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله نحو تحقيق معنى التضامن والتكافل الاجتماعي بشكل ملموس، وأكد على أن مجموعة حماده تسعى دائما إطلاق برامج تسهم في حماية ودعم مجتمعنا واقتصادنا الأردني وفي تلبية احتياجاته عبر المشاركة والشراكة الفعالة، ونوه أن إطلاق ودعم الأعمال الخيرية والريادية هو نهجاً تنتهجه المجموعة منذ تأسيسها في العام 1988.



وعن المبادرة علق السيد رائد حماده أنه يعتبرها مشروعاً وطنياً للعمل الاجتماعي، وهو يأتي جزءًا من سياسة المجموعة وتمكنا من ربط العديد من الأطراف مع عملائنا، سعيًا إلى إحداث تغيير في مجتمعنا الأردني الحبيب. وأكد ان المجموعة ستوفر كافة إمكانياتها وطاقاتها والأدوات والمساعدات اللازمة لتطوير برامج هذه المبادرة بهدف الوصول إلى أعظم فائدة ممكنة.



كما أكد رائد حماده أن رؤية المجموعة نحو خدمة المجتمع تتعظم يوماً بعد يوم، وأن المجموعة التي اعتادت على مواكبة العالم في كافة المناحي العملية من تطوير صناعي أو عمراني أو غذائي أو تكنولوجي أو صحي لم تغفل اليوم أن تواكب العالم بطريقة خدمة المجتمع بأسس علمية عالمية ونظريات تحقق التنمية المستدامة، وأن هذا السباق مع الزمن الذي يعد من الممارسات اليومية في مجموعة مطاعم حماده يطال أيضاً أن تنتهج المجموعة برامج خدمة مجتمعية أساسها القيم التشاركية.



ومن جانبها أكدت السيدة سمر أبو هنطش الرئيس التنفيذي في مجموعة مطاعم حماده أن ثقة منصة نوى في مجموعة مطاعم حماده واختيارها لنا ضمن أهم 15 مؤسسة مؤثرة في المجتمع وأن نكون من الأعضاء المؤسسين في مجلس الأثر المجتمعي الذي تشكل حديثاً ما هو إلا وسام شرف ومسؤولية جديده ألقت على عاتق المجموعة، وأنها تعتبر هذه الخطوة بداية لمسيرة ترتئي فيها المجموعة أن تقدم نماذجاً من برامج تنمية مستدامة يستفاد منها، وأن هذه الخطوة طورت من توجهات المبادرة حتى تعممت فوائدها بشكل تناغمي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتوعوي.



وفي تصريحها عن خطة برامج عام 2022 عام العطاء أكدت أنها ارتسمت بطريقة لتلبي عشرات الأهداف التي تحقق التنمية المستدامة للمجموعة، حيث تم عقد الشراكات مع كبرى الهيئات والشركات من مختلف القطاعات، معتبرة هذه الشراكات هي الداعم الرئيسي لبطاقة وجبة كرم العائلية التي ستقدم الدعم المادي والمعنوي لتعليم الأيتام ولتمكين المرأة والشباب ولدعم مرضى السرطان ولدمج ذوي الإعاقة ولإطلاق مشاريع تسهم في المحافظة على البيئة.



كما ذكرت السيدة سمر أبو هنطش أن المجموعة أطلق العديد من البرامج التسويقية والداعمة التي تسهم في إيصال رسائل مبادرة "معاً كرمالهم" إلى أكبر عدد ممكن ومنها مجلة حماده الشهرية وحماده TV وراديو حماده وتطبيق حماده، فضلاً عن الحملات الاعلانية التلفزيونية والخارجية على التلفزيون الأردني وعمان TV والمحطات الاذاعية من ميلودي وغيرها بالإضافة الى أنشطة وبرامج وفعاليات عديده على مدار ينظمها فريق حماده دريفت وفريق أشاوس حماده لدعم مبادرة معا كرمالهم.



وتخلل الحفل والمؤتمر الذي حضره نخبة من كبار الإعلاميين والشخصيات المرموقة والهيئات الرسمية والشركات من القطاع الخاص العديد من الكلمات التي عبرت جلها عم أهمية خدمة المجتمع وعن مبدأ القيم التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة والذين أبدوا بدورهم تقديرهم للفرصة التي تتيحها مجموعة مطاعم حماده ضمن هذه المبادرة والتي تنعكس فوائدها على كافة الأطراف، كما تخلله فقرات غنائية ودبكات قدمها فريق من الصم والبكم وفريق آخر من المنغوليين.



وفي الختام قدمت مجموعة مطاعم حماده شكرها وتقديرها لشركائها وعبرت عن امتنانها بثقتهم ومشاركتهم رؤية وأهداف المجموعة، ومنهم على سبيل الذكر وليس الحصر شركة كوكا كولا وشركة أورانج وشركة المتكاملة وشركة ويكيميديا والمركز العالمي للتدريب والاستشارات وملتقى بصمة تغيير وفريق حماده دريفت وفريق أشاوس حماده وفريق واو وأعضاء نادي سفراء حماده وغيرهم العديد.