منصة AppGallery ترافقك خطوة بخطوة طوال اليوم!

الوكيل الاخباري - منذ لحظة استيقاظك حتى موعد نومك، باتت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتك، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل مع عائلتك وأصدقائك، أو الحفاظ على صحتك، أو حتى طلب احتياجاتك الأساسية ودفع الفواتير والترفيه عن نفسك.

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ومع منصة AppGallery من هواوي، التي تعدّ واحدة من أفضل 3 أسواق للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، أصبح بإمكانك أداء مختلف مهامك اليومية بكل سهولة وسلاسة وقضاء وقت ممتع وشيّق مع نخبة من أبرز التطبيقات المحلية المتنوعة.



ابدأ يومك بنشاط مع تطبيق FittiCoin

ممارسة الرياضة أفضل ما تبدأ به نهارك لتكون بكامل نشاطك وحيويتك طوال اليوم. ومع تطبيق FittiCoin فإن المشي أكثر من مجرد نشاط بدني؛ إذ يعمل التطبيق على احتساب عدد الخطوات التي تمشيها، وتحويلها إلى عملة إلكترونية تسمّى FittiCoin، ومقابل كل 1,000 خطوة تحصل على عملة واحدة من الـ FittiCoin يتم إيداعها في حسابك على التطبيق لتستفيد منها لاحقًا على شكل خصومات أو قيم مضافة على مشترياتك أو استبدالها بنقاط الولاء عند أحد البنوك التجارية.



ابقَ على اطلاع بكل ما يهمّك من متداول وعاجل مع تطبيق Mowjaz

إذا رغبت بمتابعة آخر المستجدات والأحداث حول العالم، ومعرفة كل ما يدور حولك أولًا بأول في مختلف المجالات التي تفضلها من أخبار ورياضة وترفيه وصحة وتكنولوجيا وغيرها الكثير، ستجد في تطبيق Mowjaz كل ما تبحث عنه؛ إذ يتابع المصادر الموثوقة والمتنوعة من مختلف أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى المصادر العالمية باللغة العربية، إلى جانب الوسوم المتداولة والكلمات المهمة عبر محرك التوصيات والبحث والإشعارات التي تخصص لك جميعها ما قد يهمك باستخدام الأنظمة الذكية.



تسوّقٌ دون عناء مع تطبيق Basket.app

قد لا يكون لديك الوقت الكافي لشراء مستلزماتك الرئيسية، أو لا ترغب في الخروج من المنزل، أو تريد ببساطة تجنب أزمة السير وعناء الاصطفاف في طابور الانتظار! كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق Basket.app والبحث عن مختلف مستلزماتك اليومية بكل سهولة، واختيار ما تريده من بين مجموعة واسعة ومتنوعة من أماكن التسوق في كلّ من عمّان وإربد بكبسة زر، وسيصلك طلبك خلال الوقت الذي تحدده، ويمكنك الدفع عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا عند استلام الطلب.



سدّد فواتيرك بسهولة وأمان مع تطبيق eFAWATEERcom

بعيدًا عن عناء طرق الدفع التقليدية؛ كالذهاب لمواقع المؤسسة التي ترغب في تسديد فواتيرها، والاصطفاف في طوابير الدفع، والتعرض لأزمات الشوارع، أصبح بإمكانك اليوم تحميل تطبيق eFAWATEERcom لتسدّد كل فواتيرك بكبسة زر على هاتفك وقتما شئت وأينما كنت.



أنجز معاملاتك البنكية من أي مكان مع تطبيق Arabi-Mobile

أصبح الذهاب إلى البنك لإتمام معاملاتك المصرفية أمرًا من الماضي؛ فمع تطبيق البنك العربي Arabi-Mobile يمكنك إجراء كل المعاملات التي تحتاجها بكبسة زر وقتما تشاء وأينما كنت بفضل التصميم الجديد للتطبيق والمزايا الرائعة التي ستمنحك تجربة استثنائية، مع المزيد من الخصوصية والمرونة.



تتبّع شُحنتك بكل سهولة مع تطبيق Aramex Mobile

إذا كنت بانتظار شحنة أو طرد عبر شركة أرامكس، فأنت على موعد مع تجربة ممتعة وغاية في السهولة مع تطبيق Aramex Mobile؛ إذ يمكنك تتبع الطرود الخاصة بك من خلال الخارطة التفاعلية التي تبيّن مسار هذه الطرود؛ بدءًا من بلد المصدر، وصولًا إلى مرحلة التوصيل للوجهة النهائية، مع إمكانية جدولة مواعيد استلام شحناتك، وتحديد مواقع استلامها أو توصيلها، وتفعيل مختلف الإشعارات المتعلقة بالشحنة، إلى جانب الاستفادة من خدمة "تشات بوت" القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



استمتع بكتابك المفضّل قبل النوم مع تطبيق Wajeez

بعد يوم حافل ومليء بالأنشطة والأعمال المتنوعة، ما رأيك بقراءة كتاب قبل الذهاب إلى النوم؟ كتاب من 350 صفحة؟ لا تمتلك الوقت لقراءته؟ هنا يأتي دور تطبيق وجيز Wajeez الذي يمكّنك من قراءة أبرز الكتب العربية والعالمية المُلخصة والمترجمة باللغة العربية في 15 دقيقة فقط، إضافة إلى الاستماع مجانًا إلى ملخصات لأشهر حلقات البودكاست في العالم العربي في 5 دقائق.



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