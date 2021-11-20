السبت 20-11-2021
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منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

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السبت، 20-11-2021 02:44 م

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

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الوكيل الإخباري- بهدف دعم المصممين الأردنيين وتطوير مواهبهم ومهاراتهم التسويقية والإبداعية؛ عقدت منصّة ديزاين سبيس (Dezain Space) وبدعم من شركة زين الأردن، معسكراً تدريبياً لمصممي الأزياء والمنتجات الأردنيين، لينضموا من خلاله إلى قائمة المصممين الأردنيين الذين تدعمهم زين تحت مظلّة منصّة ديزاين سبيس (Dezain Space).

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وأقيمت فعاليات المعسكر -الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2021- في منصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمّع الملك الحسين للأعمال، واستمرت على مدار 5 أيام، حيث شارك فيه 17 مصمماً أردنياً في مجال الأزياء والإكسسوارات والمنتجات الإبداعية.


واشتمل المعسكر - الذي أقيم للمرة الخامسة- على سلسلة من ورش العمل قدّمها نخبة من المصممين الأردنيين والمدربين في المملكة، وتناولت مجالات التسويق وإدارة العلامة التجارية، والشؤون المالية والإدارة، ونموذج العمل التجاري، كما تناولت مواضيع التلوّث البيئي وإعادة التدوير والحد الأدنى للأجور، بهدف زيادة الوعي لديهم حول هذه القضايا، إلى جانب عقد 5 جلسات حوارية مُلهمة قدّمها أصحاب علامات تجارية حققّت نجاحاً على المستوى المحلي منهم (Naqsh Collective، وFarah Asmar، وGymkuma)، حيث شاركوا من خلالها قصص نجاحهم في مجال التصميم والإبداع.


يذكر بأن زين كانت قد أطلقت منصّة ديزاين سبيس (Dezain Space) خلال العام 2018؛ بهدف دعم قطاع التصميم في المملكة وتسليط الضوء على الإبداعات الأردنية وإتاحة الفرصة للمصممين الأردنيين للوصول إلى الأسواق وتشبيكهم مع أفضل المصممين المحليين وتمكينهم من التوسّع فيما بعد، حيث وصل عدد المصممين الأردنيين الذين تدعمهم شركة زين حتى الآن من خلال منصّة ديزاين سبيس إلى أكثر من 150 مصمماً أردنياً في مجالات الأزياء والإكسسوارات وتصاميم الورق والخشب وغيرها من التصاميم الإبداعية المميزّة، كما وفّرت لهم من خلال "استوديو زين" خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج مجاناً، لتسويق منتجاتهم والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بشكل محترف، وليتمكّنوا من الوصول إلى الجمهور المستهدف.

 

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