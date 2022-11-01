منصة "Dezain Space" تعقد معسكرها التدريبي السادس لـ20 مصمماً

الوكيل الإخباري - في إطار دعمها المتواصل لقطاع التصميم في المملكة، وإبراز المواهب والإبداعات الفنية الأردنية وتعزيز قدرات المصممين الأردنيين؛ عقدت شركة زين الأردن من خلال منصّة ديزاين سبيس (Dezain Space) المعسكر التدريبي السادس لـ 20 مصمماً جديداً، بهدف تطوير مهاراتهم التسويقية وبناء العلامة التجارية والهوية الرقمية لكل منهم.

وأقيمت فعاليات المعسكر التدريبي في منصّة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، واستمر على مدار 5 أيام متتالية، وتضمّن دورات تدريبية وورش عمل مكثّفة قدّمها مجموعة من المدربين والمصممين ورياديي الأعمال المميزين في الأردن، حيث قدّم المستشار والمدرب نضال قناديلو ورشتي عمل حول أسس ريادة الأعمال وبناء نموذج الأعمال، وقدّمت مصممة العلامة التجارية أماني قدومي ورشة عمل حول بناء وتطوير العلامة التجارية للمشاريع، وتحدّث المستشار القانوني عمر الطويل حول الإرشادات القانونية والتشريعات التي تهم المصممين، فيما قدّم المدرب حمزة النابلسي ورشة تدريبية حول تعزيز حضور النشاط التجاري على الإنترنت، وأساسيات تحسين محركات البحث (SEO).

وقدّمت المصممة إديلينا جويس ورشة عمل حول مفاتيح إنشاء علامة تجارية ناجحة، كما قدمت المصممة آية برقاوي جلسات تدريبية حول بناء الهوية البصرية للمشاريع والشركات، واستراتيجيات المحتوى عبر منصة الانستغرام، وقدّم رائد الأعمال لؤي النجار جلسة تدريبية حول إدارة الوقت والذات، وقدّمت رائدة الأعمال سيما النجار ورشة عمل حول دورة حياة المنتج، كما قدّم شادي درويش من شركة زين ورشة تدريبية حول استراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات، فيما عُقدت 3 جلسات حوارية مُلهمة قدّمها أصحاب علامات تجارية حققّت نجاحاً على المستوى المحلي، وهم لمى معاني، وحنان حلاق، وتتيانا أسيفا، حيث شاركوا من خلالها قصص نجاحهم في مجال التصميم والإبداع.

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وسيتم ضم المصممين المشاركين في المعسكر التدريبي إلى قائمة المصممين الأردنيين الذين تدعمهم زين تحت مظلة منصتها (Dezain Space)، الذين وصل عددهم إلى 170 مصمماً أردنياً في مجالات الأزياء والإكسسوارات وتصاميم الورق والخشب والجلد وغيرها، حيث تقدّم زين من خلال منصّة (Dezain Space) مجموعة من الخدمات اللوجستية للمصممين الذين تدعمهم، تشتمل على التدريب والتوجيه وتشبيكهم مع أفضل المصممين المحليين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وتمكينهم من التوسّع فيما بعد في الأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب مساعدتهم على عرض وبيع منتجاتهم عبر موقع المنصّة الإلكتروني (https://www.dezainspace.com/ ) ، الذي يعرض منتجات وتصاميم محلية لمجموعة مميزة من المصممين المحليين، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة في العديد من البازارات التي تقام في المملكة، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات والتواصل مع المصممين ومقدمي الخدمات المحلية، بالإضافة إلى خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج التي يقدمها "استوديو زين" مجاناً، لتسويق منتجاتهم والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بأسلوب احترافي، يمكّنهم من الوصول إلى الجمهور المستهدف.