من أول مشاركة إلى منصة الصدارة .. تاسمان يفرض هيبته في أصعب مراحل الرالي

كما تمكن كيا تاسمان من تحقيق المركز الثالث ضمن فئة PT4، في نتيجة تعكس جاهزية السيارة التنافسية وقدرتها على مقارعة أسماء تمتلك خبرة طويلة في هذا النوع من الراليات، رغم أنها المشاركة الأولى له في هذا المستوى.
ومن قلب تضاريس وادي رم القاسية، وبين الكثبان الرملية والممرات الصخرية المعقدة، أثبت تاسمان تفوقه في المرحلة الأصعب — الجولة التي كانت هدفاً لكل الفرق لإثبات الجدارة والقدرة الفنية، فتفوقه في هذه المرحلة تحديداً منح فوزه وزناً مضاعفاً، ورسّخ صورته كمنافس حقيقي رغم أنها مشاركته الأولى في رالي ملاحي بهذا المستوى.
ومما جعل الإنجاز أكثر إثارة أن السيارة واجهت منافسين يمتلكون تاريخاً طويلاً في الراليات الصحراوية، وبعضهم شارك لسنوات في بطولات إقليمية وعالمية. ومع ذلك، تمكن تاسمان من فرض إيقاعه بثبات وثقة، مستفيداً من جاهزية ميكانيكية واضحة وأنظمة ملاحة دقيقة باستخدام الـ Roadbook ونقاط الـ GPS.
إلا أن هذا الانتصار لم يكن مفاجئاً بالكامل للمتابعين، فحين تم الكشف عن تاسمان لأول مرة في وادي رم العام الماضي، بدت ملامحه وتصميمه مؤشراً واضحاً على أنه وُلد ليخوض مثل هذه التحديات، واليوم جاء الفوز ليحوّل التوقعات إلى واقع ملموس.
وقد قاد السيارة السائق يزن جمعة ممثلاً فريق الشركة الوطنية العربية للسيارات، إلى جانبه الملاح مصطفى جمعة، حيث شكّل الثنائي فريقاً متناغماً داخل المقصورة، وقدّما أداءً احترافياً منضبطاً يتماشى مع فلسفة الرالي التي تركز على الدقة والتحكم أكثر من السرعة المطلقة. هذا الانسجام بين السائق والمركبة كان أحد مفاتيح التفوق في المرحلة الحاسمة.
أما ما ميّز هذا السباق أن الرالي يُقام بالتزامن مع بطولة الأردن باها، وهو ما أضفى على المشاركة بعداً تنافسياً أقوى وحضوراً إعلامياً أكبر.
وبهذا الفوز، لم يكتفِ كيا تاسمان بالمشاركة، بل كتب اسمه من المحاولة الأولى في سجل أبرز لحظات الرالي، مؤكداً أن دخوله عالم المنافسات الصحراوية لم يكن تجربة عابرة، بل بداية لمسارٍ يبدو واعداً وصاخباً في آنٍ معاً.
