من المسؤول عن الخسارة في التداول: المتداول أم السوق

رغم أن الخسارة جزء طبيعي من أي سوق مالي، فإنها غالبًا ما تُقابل بتفسيرات خاطئة. فإمّا أن يُلقى اللوم بالكامل على السوق وتقلّباته التي تبدو في كثير من الأحيان غير منطقيّة، أو يتحمّل المتداول المسؤولية كاملة باعتبار أن القرار كان خاطئًا من الأساس.



لكن الخسارة في التداول لا تعني بالضرورة أن القرار كان خاطئًا، كما أنها ليست دائمًا نتيجة تقلّبات السوق وحدها. ففي كثير من الحالات، تكون الخسارة نتيجة تفاعل طبيعي بين قرار مدروس وسوق لا يمكن التنبؤ به بالكامل. وهنا تبدأ الأسئلة الأهم: متى تكون الخسارة مقبولة؟ ومتى تتحوّل إلى إشارة تحذير تستدعي مراجعة الاستراتيجيّة وطريقة التداول؟



السوق لا يُقدّم ضمانات، والمتداول يعمل ضمن احتمالات



الأسواق المالية بطبيعتها بيئة مفتوحة تتأثر بعوامل متعددة ومتداخلة، من البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية، إلى تدفقات السيولة والتغيرات المفاجئة في المزاج العام للأسواق. لذلك، لا تلتزم الأسواق بتوقّعات أي متداول، مهما بلغت دقة تحليله أو تطوّر أدواته.



من هذا المنطلق، فإن تحرك السوق بعكس التوقع لا يعني تلقائيًا أن القرار كان خاطئًا. فقد يكون التحليل سليمًا، والتوقيت منطقيًا، وإدارة المخاطر منضبطة، ومع ذلك تنتهي الصفقة بخسارة. هذه النتيجة لا تشير إلى وجود خطأ في الاستراتيجية، بل تعكس ما يُعرف بالانحراف الطبيعي داخل أي نظام قائم على الاحتمالات، حيث قد تكون النتائج قصيرة المدى متقلبة، بينما تتضح جودة القرار عند تقييم الأداء على المدى الطويل.



متى تصبح الخسارة مسؤولية المتداول؟



في المقابل، ورغم أن السوق لا يمكن التحكم به، فإن طريقة التعامل معه تقع بالكامل على عاتق المتداول. وهنا تبدأ المنطقة التي تتحوّل فيها الخسارة من نتيجة طبيعية إلى مؤشر على وجود خلل، لا في صفقة واحدة، بل في سلوك متكرر.



فعندما تتكرر الخسائر غالبًا ما يعني ذلك الدخول في صفقات دون خطة واضحة، أو تجاهل قواعد إدارة المخاطر أو تعديلها تحت الضغط، أو الاعتماد على العاطفة بدل التحليل، أو ملاحقة السوق بعد تحركات حادة بدافع الخوف من تفويت الفرصة. وهنا لا تكون المشكلة في السوق بقدر ما تكون في آلية اتخاذ القرار نفسها. ولا تأتي الخسارة كمفاجأة، بل كنتيجة متوقعة لسلوك غير منضبط. فالسوق قد يخالف التوقع مرة، لكن الاستراتيجية الضعيفة تخالف صاحبها باستمرار.



عند هذه المرحلة، تصبح الخسارة أداة تشخيص ضرورية، تساعد المتداول على تحديد ما يحتاج إلى مراجعة: هل المشكلة في التوقيت، أم في حجم الصفقة، أم في التوقعات، أم في غياب استراتيجية واضحة من الأساس؟ ففهم الخسارة يحدّ من أثرها، بينما تجاهلها يرسّخ تكرارها.



بين القبول والمراجعة: الفارق الذي يصنع المتداول الواعي



المتداول الواعي لا يعتبر الخسارة مجرد نتيجة عابرة، بل مصدر معلومات قيمة تُظهر ما إذا كانت هذه الخسارة ضمن الاحتمالات الطبيعية للسوق أم ناتجة عن ضعف في الاستراتيجية أو الانضباط. والقبول الحقيقي للخسارة يعني إدراك أن الأسواق لا توفر ضمانات، وأن الخسارة يمكن أن تحدث حتى مع تحليل سليم. أما المراجعة الفعّالة فتعني تحليل كل عنصر في القرار، من شروط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر، إلى التأثيرات النفسية، لتحديد ما يحتاج إلى تعديل. بهذا التحليل، تتحول الخسارة إلى أداة تطوير واستفادة ترفع من جودة القرارات المستقبلية وتُحسّن أداء المتداول على المدى الطويل.