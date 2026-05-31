من يوم العمل إلى سهرة المباراة: سامسونج تشعل ليالي كرة القدم في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري- عمان، الأردن – 31 أيار 2026 – مع اقتراب المنافسات الرياضية الكبرى ومبارياتها الممتدة حتى ساعات الليل المتأخرة، سيكون على المشجعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقيق توازن دقيق بين عيش اللحظة والاحتفال مع العائلة والأصدقاء في السهرات المتأخرة، والاستيقاظ باكراً مع تركيز كافٍ لأداء مهام العمل كل صباح. وفيما أن تحقيق هذا التوازن ليس بالمهمة السهلة، فهو يصبح ممكناً أكثر عند الاعتماد على نظام بيئي متكامل من الأجهزة الذكية.



في المنطقة، تعد مشاهدة مباريات كرة القدم حدثاَ اجتماعياَ بامتياز. فعادة ما يجتمع المشجعون مع الأصدقاء والأقارب في المنازل أو المقاهي لمشاهدة المباريات، ويناقشون أحداثها لحظة بلحظة ومن ثم لساعات لاحقة في مجموعات المحادثة. والآن مع تطور التقنيات ال غرف المعيشة، انتقل مكان هذه التجارب المشتركة إلى المنازل بشكل متزايد، فمع وجود شاشات التلفزيونات الكبيرة، وجودة البث العالية، وتقنيات الصوت الغامر، تصبح غرف المعيشة بديلاً مفضلاً على الحضور في المقاهي، ومنافساً للحضور في الملعب حتى. ومع اقتراب البطولات الكبرى، يتجه التركيز مجدداَ نحو تحقيق تجربة الاستاد المنزلي، وهي مساحة تتميز فيها سامسونج، إذ تقدم تجربة مشاهدة كروية رائدة ترتكز على تلفزيونات سامسونج، وتدعمها هواتف جلالكسي الذكية، وتعززها منظومة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على مسار سلس للأمسيات بداية من صافرة البداية وحتى الراحة بعد انقضاء المباراة.



تضع تشكيلة تلفزيونات سامسونج لعام 2026 تقنية Vision AI في قلب كل مباراة، مع مزايا مصممة خصيصاَ لكرة القدم:

اضافة اعلان



⦁وضع AI Football Mode: يضبط السطوع، والتباين، ووضوح الحركة تلقائياً ليناسب إيقاع اللعب، ويقدم إمكانيتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي إلى البث:



⦁ميزة AI Sound Controller Pro: تتيح للمشاهدين الاختيار بين صوت المعلق، أو ضجيج الجمهور، أو أجواء الاستاد.



⦁ميزة AI Upscaling Pro: تحافظ على جودة عالية تلبي معايير سامسونج للعرض بدقة 4K حتى في حال كانت دقة البث منخفضة نسبياً.



⦁ميزة Q-Symphony: تربط التلفزيونات بأجهزة سامسونج الصوتية لتقديم تجربة صوتية تحاطي أجواء الملاعب وتتفاعل مع كل لمسة على أرض الملعب.



وعندما تنتهي المباراة، تنقل أجهزة جلاكسي تجربة كرة القدم إلى صباح اليوم التالي. إذ تفتتح ميزة Now Brief اليوم بموجز منسّق بالذكاء الاصطناعي يعرض نتائج المباريات، وجدول اليوم، وحالة الطقس، وحركة المرور معاً. ثم تحمي "شاشة الخصوصية" في جهاز Galaxy S26 Ultra المستخدم من مسترقي النظر، وتتيح له مشاهدة اللقطات المميزة في يوم العمل التالي بخصوصية كاملة.



وطوال المدة الممتدة من سهرة المشاهدة وحتى الصباح التالي، تحافظ منظومة SmartThings على انسجام المنزل مع تجربة كرة القدم طوال أمسية المشاهدة وحتى الصباح التالي:



⦁قبل صافرة البداية: ينتقل المنزل إلى وضع المباراة، وتخفت الأضواء تدريجياً لتناسب جو المشاهدة.



⦁أثناء المباراة: تعدل روتينات SmartThings تكييف الهواء ليلائم ازدحام غرفة المعيشة منذ صفارة البداية وحتى الوقت الإضافي.



⦁صباح اليوم التالي: تشغّل غسالة Bespoke AI Washer دورتها المؤجلة من الليلة السابقة، فيما تفحص الثلاجة محتوياتها لاقتراح فطور يمنح الطاقة.