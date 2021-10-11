مهرجان صيدا للسجاد يُزين شوارع الأردن

الوكيل الاخباري - تم إطلاق مهرجان صيدا الحدث الأقوى والأضخم على مستوى المملكة للسجاد بتاريخ 1-2/10/2021 في فرعها الرئيسي في شارع مكة.

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حيث كانت فعاليات مهرجان صيدا للسجاد هذه السنة مميزة بشكل كبير ، حيث تم عرض سجاد صيدا الفاخر بالعديد من الطرق المبهرة والمبهجة وذلك عبر قافلة من الجِمال التي جابت و تجولت الأردن في موكب رائع والتي تفاعل معها السكان بشكل رائع.



تم الاستعانة بالجِمال لوضع السجاد عليها ليدلل على رمز عراقة التاريخ كما وتم الاستعانة أيضاً بالسيارات الحديثة للدلالة على عراقة الحاضر من ثم الانطلاق والتجول في شوارع الأردن بكل فخرٍ وعزة وكان المهرجان يتميز بطريقة عرض فريدة من نوعها في عالم السجاد على مر العصور.







لا يخفى على أحد أن سجاد صيدا يُعد من بين أفضل وأجود أنواع السجاد في الوطن العربي وقد اكتسب شهرة كبيرة منذ سنين طويلة نظرًا لجماليته وجودته التي لا تُضاهى.



أنامل خبيرة تسهر على طرز سجاد صيدا



لا شك أن سبب نجاح وشهرة سجاد صيدا هو العمل المتقن الذي يمكن أن يلاحظه أي شخص يرى السجاد لأول مرة ، حيث يتميز السجاد بنعومته وألوانه الزاهية التي تتداخل مع التصميمات المودرن والعتيقة ليترك للزبون حرية الاختيار بما يتناسب مع مكان استخدام



تعتبر صيدا أول شركة لصناعة وتوريد السجاد تقيم فعالية من هذا الحجم خاصة بالسجاد فقط. وهو ما جعل أنظار إعلام الوطن العربي تتجه فورًا للأردن لمعرفة المزيد من سجاد صيدا الراقي والفاخر.

يعتبر هذا الحدث الاستثنائي فخرًا للصناعة الأردنية ودفعة قوية للوصول إلى أسواق أخرى خارج الوطني العربي وبالتالي زيادة الأرباح والمداخل ودعم الاقتصاد الأردني. تم خلال الفعالية أيضًا عرض أصالة الشعب الأردني من خلال اللباس التقليدي الذي كانت ترتديه النساء اللواتي كن يمتطين الجمال والرجال الذي كانوا برفقتهن وهو ما يُعرف بشكل أكبر بالثقافة الأردنية العريقة.



في الأخير يمكن القول أن فعالية مهرجان سجاد صيدا كانت ناجحة بكل المقاييس ولا شك أنها ستحقق المزيد من المكاسب المادية والتسويقية لشركة صيدا وللمنتج الأردني والثقافة الأصيلة للشعب الأردني.

ما زالت فعاليات مهرجان صيدا للسجاد مستمره ، إذ ستطل عليكم بمفاجأة ضخمة جداً مع نهاية الأسبوع الحالي.

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