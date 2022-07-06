مواصفات استثنائية ومزايا رائعة في أحدث هاتف من هواوي HUAWEI nova Y70

الوكيل الإخباري - إذا كنت تبحث عن هاتف جديد بكاميرا مميزة وسعة تخزين كبيرة وبطارية ضخمة وشاشة مذهلة، لن تضطر لإنفاق مبلغ طائل لاقتنائه؛ إذ جمعت هواوي كل هذه المزايا الرائعة وأكثر في هاتفها الجديد

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HUAWEI nova Y70 من الفئة الابتدائية، والذي يتفوّق على الكثير من الهواتف ذات الفئة المتوسطة الموجودة حاليًا في السوق.

سنتعرف في هذا المقال على أبرز مواصفات هذا الهاتف المدهش المتوفر حاليًا في الأردن.



أطلق العنان لإبداعك مع كاميرا ثلاثية مدعمّة بالذكاء الاصطناعي



إذا كنت من محبي التصوير، فإن هاتف HUAWEI nova Y70 الذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل عالية الدقة، وكاميرا بزاوية 120°عريضة جدًا بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل هو خيار مناسب لتلتقط أفضل الصور.

وعند التصوير في الليل، ستحصل على صور واضحة؛ إذ تسمح فتحة العدسة 1.8/ fفي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل عالية الدقة بمزيد من الضوء، مما يعزز جودة الصور وإعدادها.

وبفضل خوارزميات هواوي المحسّنة التي تعمل على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير، يضمن الهاتف جودة مثالية لكل صورة حتى عند التقاط الصور في الضوء الساطع.



ومع الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ستتمكن من احتواء المزيد من المحتوى بسهولة ضمن إطار واحد،في حين تعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل مع خوارزمية بوكيه المبتكرة على طمس الخلفية، مما يُبرز الموضوع الرئيسي في صورك.

أما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، فتأتي مع تأثير البوكيه لطمس الخلفية عند التقاط صور السيلفي. وتستطيع خوارزمية التجميل المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي أن تلتقط صور السيلفي بتفاصيل واضحة مع تأثير التجميل الطبيعي وأن تتخلص من مشكلات شائعة بذكاء -مثل ضعف دقة الصورة والتشويه الرقمي- للحفاظ على التفاصيل في جميع صورك الشخصية.



احفظ جميع محتوياتك المفضلة في هاتفك مع سعة تخزين مميزة



لا مزيد من إلغاء الصور ومقاطع الفيديو المفضلة من هاتفك بعد اليوم لإفساح المجال لمحتوى جديد؛ إذ يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 مع سعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت، تمكّنك من تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من مسلسلاتك وبرامجك المفضلة، و20 ألف أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة على هاتفك.

وإلى جانب ذلك، يدعم الهاتف سعة تخزين إضافية تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يتيح لك تخزين جميع المحتوى المفضل لديك، كما أنه مجهز بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب بكل سهولة ومتعة.



استمتع بهاتفك لأطول وقت ممكن مع البطارية الضخمة والشحن فائق السرعة



بفضل البطارية الضخمة بقدرة 6000 ميللي أمبير، سيبقى هاتف HUAWEI nova Y70

بين يديك لأطول فترة ممكنة؛ إذ يعمل الهاتف لمدة 3 أيام بعد شحنه بالكامل مرة واحدة. ويسمح عمر البطارية القوي بثمانية مجالات استهلاك محسّنة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الفريدة من هواوي لتوفير الطاقة.



ومع تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، لن تحتاج الكثير من الوقت لشحن الهاتف؛فقط اشحنه لمدة 10 دقائق، وستكون لديك طاقة كافية للاستمتاع بـ 3 ساعات من تشغيل الفيديو لتمضية الوقت عند التنقل.



احصل على تجربة بصرية غامرة مع شاشة العرض الكاملة من هواوي



يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView Display مقاس 6.75 بوصة، والتي تمكّنه من عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر؛ لتستمتع أكثر بوضوحالصور ومقاطع الفيديو والألعاب.

ولضمان عدم تشويش الإطار على المحتوى المعروض أمامك، صمّمت هواوي الهاتف بشاشة مسطحة كلاسيكية مع ثقب واحد في المنتصف لتقديم تصميم بسيط وأنيق، في حين تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90.26%،لتوفر لك تجربة بصرية غامرة ومميزة.



ولتوفير استجابات سريعة، خاصة عند اللعب،تدعم شاشة الهاتف تقنية اللمس المتعدد بـ 10 نقاط، حتى عندما تقوم بإيماءات متعددة الأصابع. ولحماية عينيك، يأتي الهاتف بميزات ذكية مفيدة مثل: التعتيم الذكي، والشاشة المضيئة، ووضع الكتاب الإلكتروني،إلى جانب ميزة تحسين جودة الفيديو لتوفير تجربة مشاهدة أفضل. ويمكنك أيضًا التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات المفصل.



يتوفر متجر تطبيقاتAppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70؛ حيث يمكنك استخدامه للتنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها وإيجادها وتنزيلها.



يتوفر هذا الهاتف الذكي في الأردن حاليًا بسعر 139 دينارًا بثلاثة ألوان رائعة هي:

Midnight Black، وCrystal Blue، وPearl White، مع هدية مجانية عبارة عن سماعة الأذن HUAWEI USB Type-C.

ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان لمدة عام وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام.

وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.