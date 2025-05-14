موظفو "جـورامكو" يعبّرون عن تضامنهم من خلال زيارة إلى دار الزهراء للمسنين

وفي إطار هذه المبادرة الإنسانية، بادر موظفو "جـورامكو" بالتطوع وتخصيص يوم كامل لقضائه مع كبار السن في السن، حيث شاركوهم في أنشطة ترفيهية مفعمة بالبهجة، كما تناولوا وجبة غداء سوياً، مما أضفى جواً من الألفة والتقدير.
وجاءت هذه المشاركة إبرازاً لقيم "جـورامكو" الراسخة كالتعاطف والمسؤولية المجتمعية، التي تسعى الشركة إلى ترسيخها وتعزيزها ضمن ثقافة فريق عملها.
وقد لعبت لجنة المسؤولية المجتمعية للشركة دوراً محورياً في التخطيط لهذه الزيارة وتنفيذها لإظهار مدى الالتزام الكبير لدى "جورامكو" تجاه خدمة المجتمع، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية بين موظفيها، في إطار الحرص على تحقيق أثر إيجابي ومستدام.
وتعليقاً على هذه المناسبة، قالت هناء إبسيس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء في "جورامكو": "في جورامكو, نؤمن بقوة روح التضامن والتكافل والإنسانية، وأثرها الكبير في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا. وزيارتنا إلى دار الزهراء تجسد التزامنا بالمساهمة في دعم أبناء المجتمع على اختلاف فئاتهم، كما أنها تعكس قيمنا المؤسسية المبنية على مبادئ الحوكمة الشاملة، البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُشرّفنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم ورفع معنويات شريحة مهمة من مجتمعنا."
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً أساسياً من استراتيجية "جورامكو" الشاملة للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى دعم التنمية المجتمعية والتفاعل مع أبناء المجتمع وإحداث فرق ملموس ومستدام من خلال مختلف الأنشطة والمبادرات الخيرية.
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