موظفو زين يقدمون مستلزمات طبية لغزّة بقيمة 50 ألف دولار

الوكيل الاخباري -

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قدّم موظفو شركة زين الأردن مستلزمات طبية بقيمة 50 ألف دولار لقطاع غزة، وذلك نظراً للحاجة الملحة إلى هذه المستلزمات في الوقت الحالي نتيجة استنزاف قدرات القطاع الصحي بسبب الظروف الصعبة التي عانى منها قطاع غزة والأعداد الكبيرة للجرحى والمصابين هناك.وجاء دعم موظفي زين للأشقاء في إطار الموقف الأردني الموحّد والمساند للأهل في فلسطين الحبيبة، ليتوجّهوا لهم بتحية فخر واعتزاز على بطولاتهم وصمودهم الذي تكلل بالنصر في هذه المواجهة ضمن الحرب المستمرة مع العدو الصهيوني.وتم تسليم المساعدات ظهر اليوم الأحد للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي ستقوم بدورها بإيصالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل المساعدات الأردنية التي تسيّرها.يذكر أن شركة زين الأردن كانت قد بدأت بمبادراتها تجاه الأشقاء في فلسطين منذ بداية العدوان الأخير، حيث قدمت 200 دقيقة اتصال مجانية لجميع مشتركيها الأفراد، ليتمكنوا من التواصل مع الأهل في فلسطين والاطمئنان عليهم ودعم صمودهم في وجه المحتل، ثم جاء تعاونها مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، من خلال المبادرة الثانية التي أطلقتها الشركة بدءاً من يوم الجمعة ومستمرة لنهاية اليوم الأحد؛ فعند شراء أي مشترك لأي حزمة إنترنت عبر الرمز *079#، سيتم التبرع بنفس قيمتها لدعم الأشقاء في فلسطين، لتستكمل الشركة دعمها للأشقاء اليوم من خلال المستلزمات الطبية التي قدمها موظفو الشركة اليوم للأهل والأحبة في غزة.