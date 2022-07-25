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الإثنين، 25-07-2022 01:10 م

موظفو كابيتال بنك يتبرعون لصالح بنك الملابس الخيري

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الوكيل الإخباري - بمناسبة يوم العطاء الوطني الذي صادف يوم الخامس عشر من تموز الجاري، نظم كابيتال بنك حملة تبرع داخلية لصالح بنك الملابس الخيري، أحد مشروعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وهدفت الحملة، إلى تشجيع موظفي كابيتال بنك في مختلف الفروع من التبرع بالملابس والألعاب والأحذية  لصالح الأسر العفيفة المستفيدة من بنك الملابس الخيري.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة، في إطار استراتيجية كابيتال بنك المجتمعية الهادفة إلى دعم مختلف الفئات الأقل حظاً في المجتمع، كجزء من واجبه الوطني تجاه هذه الفئات.


وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، عن سعادتها بتجاوب موظفي البنك الكبير مع هذه الحملة الإنسانية، وقالت:"يوم العطاء الوطني مخصص لتشجيع الناس على العطاء دون توقع أي شيء في المقابل؛ إنه فرصة مثالية لرد الجميل للمجتمع من خلالمنح الأشياء التي نحبها لمن هم أقل حظًا".


وأوضحت بارطو، أن كابيتال بنك يسعى ومن خلال استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية لتعزيز دوره الفاعل والمسؤول في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، كما يعمل على ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة مثل العطاء والتكاتف والتآزر لدى موظفيه وتشجيعهم على أداء واجبهم الوطني  تجاه الفئات المحتاجة في المجتمع.

 




 

 


 

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