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الثلاثاء، 16-07-2024 03:08 م

موظفو كابيتال بنك يزورون قرى الأطفال SOS ويرسمون البسمة على وجوه الأطفال

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الوكيل الإخباري - تجسيداً لروح التعاون والعطاء، زار عدد من موظفي كابيتال بنك قرية أطفال عمّان، حيث قضوا وقتاً ممتعاً مع الأطفال راسمين البسمة على وجوههم.اضافة اعلان

وتعزز هذه المبادرة الإنسانية من دور كابيتال بنك في دعم جمعية قرى الأطفال SOS والتي قامت من خلالها بتغطية جزء من المصاريف الجارية لأحد المنازل في قرية أطفال عمّان.
وثمنت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو الجهود التي تقوم بها الجمعية في سبيل تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في بيوت أسرية ومجتمعية لمساعدتهم للوصول لمرحلة الاستقلالية، وقالت: "تأتي هذه الزيارة كبادرة إنسانية تنم عن روح العطاء والتكافل التي يتمتع بها موظفو كابيتال بنك، والتي نسعى دائما لتعزيزها من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع".
 وأضافت بارطو: "نؤمن في كابيتال بنك بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. لذا نعمل دائماً على دعم المبادرات التي تعزز مسؤوليتنا تجاه أفراد مجتمعنا، وتأتي زيارتنا لقرية أطفال عمّان لتؤكد هذا الالتزام".
ومن جانبها، عبرت أريج الخطيب، مديرة تطوير التبرعات والاتصال في جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، عن شكرها العميق لكابيتال بنك، وقالت: "نحن ممتنون جدًا لشركائنا مثل كابيتال بنك الذين يساهمون بشكل كبير في تعزيز خدماتنا. إن دعمهم المستمر يتيح لنا تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال والشباب، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة".
وأضافت الخطيب: "نتطلع إلى مستقبل مشرق مع كابيتال بنك كشريك استراتيجي، نؤمن بأن شراكاتنا هي مفتاح استمرار وتحسين جودة الخدمات التي نقدمها".
تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك يتبنى استراتيجية مسؤولية اجتماعية طموحة يحرص من خلالها على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم المجتمع المحلي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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