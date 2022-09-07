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الأربعاء، 07-09-2022 02:18 م

موظفو كابيتال بنك يشاركون في حملة مبادرة العجلات الخضراء

Capital Bank- Green wheelz- image


الوكيل الإخباري - تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والقلوب المتحدة للتدريب البيئي " مبادرة العجلات الخضراء"، قام موظفون من كابيتال بنك بجمع وفرز الأغطية البلاستيكية التي تم استهلاكها داخل البنك لصالح المبادرة، التي تقوم بدورها بنقل هذه المخلفات إلى مصانع إعادة التدوير المحلية.

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ويستخدم العائد الناتج عن إعادة التدوير في تعليم وتغطية نفقات الجلسات العلاجية لأطفال الشلل الدماغي في الأردن لضمان تقدم حالتهم الصحية، خصوصاً أولئك المسجلين في الجمعيات الخيرية والمراكز المختصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة العناية بالشلل الدماغي.


وكان كابيتال بنك قد وقع مذكرة تفاهم مع مبادرة العجلات الخضراء في العام 2019 يقوم البنك بموجبها بمساندة جهود المبادرة في دعم الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بين موظفي كابيتال بنك بأهمية المحافظة على البيئة من خلال توزيع حاويات مخصصة لجمع الأغطية البلاستيكية في كافة بنايات ومرافق البنك ليتم جمعها وتوريدها لمبادرة العجلات الخضراء.


تجدر الإشارة إلى أن مبادرة العجلات الخضراء (جرين ويلز) هي مبادرة غير ربحية تعمل تحت مظلة القلوب المتحدة للتدريب البيئي غير الربحية وتقوم على تضامن المجتمع المدني وجميع القطاعات، لتجميع بعض المخلفات الصلبة التي تسبب خطورة بيئية حتمية إذا تم إلقاؤها في البيئة، ثم القيام بإرسال هذه المخلفات لمصانع التدوير في الأردن لدعم الإقتصاد المحلي والمجتمعات المحلية وحماية البيئة من أثر هذه المخلفات وتخفيف العبء على مكبات النفايات، ثم التبرع لدعم تعليم وعلاج أطفال الشلل الدماغي في الأردن، مما يعود بالنفع على المجتمع الأردني بشكل عام وتعزيز التربية والتنشئة الإيجابية للطفل.

 




 

 


 

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