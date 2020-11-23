الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الإثنين، 23-11-2020 01:06 م

موظفو كابيتال بنك يطلقون حملتهم السنوية لدعم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كابيتال بنك


الوكيل الاخباري - قام كابيتال بنك بإطلاق حملته السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي دعماً لحملة البرنامج الأردني لسرطان الثدي بقيادة ودعم مؤسسة الحسين للسرطان.

اضافة اعلان
 

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي وتقديم التبرعات لتغطية تكاليف فحوصات الماموجرام للسيدات غير المقتدرات في مركز الحسين للسرطان.  

 

للسنة الرابعة على التوالي، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وفي إطار برنامج "كابيتال العطاء"، شارك موظفو كابيتال بنك في تنفيذ عدة أنشطة لدعم الحملة السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، من أبرزها قيام الموظفين بالتبرع المباشر إما لمرة واحدة أو طلب خصم مبلغ شهري محدد من رواتبهم، والتبرع غير المباشر من خلال تحديد أماكن اصطفاف السيارات باللون الوردي، حيث قام الموظفون بدفع مبالغ مقابل عملية الاصطفاف كتبرعات، كما تم استبدال أجهزة التعقيم وكمامات الوجه باللون الوردي بدلاً من الأزرق.


وخلال شهر تشرين الأول من كل عام وهو الشهر الذي خصصته منظمة الصحة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، ينظم موظفو كابيتال بنك فعالية بهدف زيادة التوعية بأهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن سرطان الثدي، مما يساهم في اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة وبالتالي رفع نسبة الشفاء وتحسين التجاوب مع العلاج.


وتترجم هذه الفعالية السنوية، استراتيجية المسؤولية المجتمعية لكابيتال بنك التي تُعزز من مكانة البنك كمؤسسة وطنية لها دور متميز في إحداث التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لكابيتال بنك تتضمن إقامة شراكات استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التعليم، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، كتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمحتاجين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2020-11-22 at 2.44.42 PM

ميناكوم للاتصال التسويقي توظف أول خريجي برنامجها للمنح الدراسية لطلبة جامعة الأميرة سمية

freebuds pro buy now-22-11-2020

هواوي تطلق سماعات Huawei FreeBuds Pro في الأردن

HBTF building New

بنك الإسكان : شراء 185 جهاز صراف آلي متطور وحديث توفر خدمات نوعية وجديدة لعملائنا

1

ماكدونالدز في مادبا سيتي مول قريباً

MADABACITY MALL LOGO-4-02

ماكدونالدز في مادبا سيتي مول قريباً

WhatsApp Image 2020-11-19 at 2.25.55 PM

الشريك الاستراتيجي الصيني SDIC في البوتاس العربية يتبرع بمستلزمات وقاية طبية

أخبار متعلقة
Capital Bank and Liwwa- image

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

1

20.1 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري و ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 26%