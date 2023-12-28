موظفو مجموعة المطار الدولي يشاركون في دعم جهود الإغاثة في غزّة

الوكيل الإخباري - تعبيرًا عن تضامنها مع أهل غزّة، أطلقت "مجموعة المطار الدولي" حملة تبرعات على مستوى الشركة لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتوفير الدعم والاحتياجات الطارئة والأساسية لأهلنا في غزة؛ من مواد إغاثية وغذائية وطبية وغيرها.

تمت دعوة فريق العمل للمساهمة طوعًا بمبلغ من اختيارهم، في حين قدمت "مجموعة المطار الدولي" أيضًا تبرعًا لزيادة المبلغ الإجمالي. قدمت مؤسسة مجموعة المطار الدولي- الذراع التنفيذي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية لمجموعة المطار الدولي- ما مجموعه 25,000 دينار أردني إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نيابة عن الشركة، تقديرًا للمساهمات القيّمة التي قدمها فريق العمل. أسهمت هذه المبادرة في تعزيز الجهد الجماعي الذي من شأنه المساعدة في إحداث فارق ملحوظ في حياة أولئك الذين يواجهون مِحَنًا وشدائد هائلة.

وبالإضافة إلى المساعدات المالية، تعاونت مجموعة المطار الدولي مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم مبادرة تعبئة الطرود الغذائية، والتي تهدف إلى توفير سبل العيش الأساسية لأهل غزّة. وقد تطوع مجموعة من موظفات وموظفي مجموعة المطار الدولي بوقتهم وجهدهم للمشاركة في هذه المبادرة التي أُقيمت مؤخرًا في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة المفرق.

وعلاوة على ذلك، شارك فريق عمل مجموعة المطار الدولي من مختلف الإدارات في حملة للتبرع بالدم نُظّمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة. ونتيجة لذلك، جُمع أكثر من 130 وحدة دم لأهل غزّة، مما يؤكد قوة الالتزام المشترك في تحقيق هذه المبادرة الإنسانية.

وبهذه المناسبة، قال عمر المصري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجموعة المطار الدولي: " في أوقات المِحَن والشدائد، تصبح الوحدة أعظم قوتنا. شارك أعضاء فريقنا المتفانون بفاعلية في المبادرات التي دعمت المجتمعات خارج الحدود، وجسدت التضامن الاجتماعي مع أولئك الذين يواجهون صعوبات لا يمكن تصورها. إن التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية ليس مجرد قول؛ بل هو دعوة للعمل. نشكر كل من شارك في تحقيق ذلك، ومن بينهم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الصحة، على جهودهم الجبارة من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة أخواتنا وإخواننا في غزّة وفلسطين".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: "نقدّر ونثمن جهد مجموعة المطار الدولي وموظفيه لدعم حملة "لأهلنا في غزة"، ومستمرين في تجهيز وارسال المساعدات الانسانية من مختلف أنواعها برا وجوا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية".

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