موقع حجزي.كوم أسرع طريقة لتأجير عقارك

الوكيل الإخباري - حجزي.كوم Hagzi.com ؛ يمثل أول موقع إلكتروني متخصص في مجال تسويق الشقق والفلل للإيجار داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن الخيارات المتاحة السريعة والمميزة في البحث عن عقار لتلبية حاجة الوافدين والمغتربين إلى المملكة على أكمل وجه، إذ يعمل على تقديم آلية مطابقة تلقائية ما بين المالك والمستأجر دون رسوم مخفية، وضمن فترة زمنية قياسية مقارنةً بأي طرق أخرى، فضلاً عما يوفره من جهد مبذول في التنقل شخصياً ما بين العقارات المعروضة في العاصمة الأردنية عمان لإيجاد العقار المناسب.

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يوفر موقع حجزي.كوم ما يزيد عن عشرين نقطة بيانات يسمح من خلالها للباحثين عن عقارات برسم التأجير إمكانية الوصول إلى قرار صحيح مبني على معرفة شاملة بالعقار المرغوب السكن به، إضافةً إلى إمكانية التعرف على كافة أجزاء المنزل من خلال ما يعرض من صور ومقاطع فيديو تفصيلية له، أما فيما يتعلق بالموقع الجغرافي للعقار؛ حرص موقع حجزي على توفير خريطة تفاعلية مع كل إعلان توضح مكان تواجد المنزل بصورة دقيقة؛ بالمنطقة والحي، مع العلم أن حجزي يستهدف في الوقت الحالي العاصمة عمان بما تتضمن عليه من أحياء مرغوبة جداً للسكن، مثل: اللويبدة، وجبل عمان، ودير غبار، ودابوق، والدوار السابع، وأم أذينة، وعبدون، والشميساني.



تجدر الإشارة إلى أن موقع حجزي.كوم يصب مجمل تركيزه على توفير خدمة مميزة لكل من المالك والمستأجر على حدٍ سواء، حيث يقدم للمالكين فرصة إدارة ممتلكاتهم بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ومعالجة كافة طلبات الاستئجار المستلمة من الباحثين، بحيث يتم فحصها عبر خوارزميات التعلم الذاتي الخاصة بالموقع؛ الأمر الذي من شأنه أن يقضي تماماً على أي مشاكل أو عقبات في التأجير من الممكن أن تواجههم خلال ذلك، أما بالنسبة للمستأجرين؛ فإن موقع حجزي.كوم يعمل على جمع كافة معلومات العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان التحقق منها بصورة دقيقة؛ بهدف ضمان تقديم تجربة سلسة وخالية من التعقيدات للمستأجرين، بحيث لا تتطلب عملية الإيجار سوى ساعات معدودة عوضاً عن أسابيع وأشهر.



وفقاً لما صرح به المدير التنفيذي لشركة حجزي السيد محمد مجدلاوي؛ أنّ 2021 كان عاماً مثمراً للشركة في التعلم أكثر عن المستأجرين والملاك، حيث تمكنت من تطوير العديد من الخدمات على موقعها الإلكتروني، وأطلقت موقعها الجديد كلياً باستراتيجية تسهل على الباحثين عن عقارات سكنية للإيجار العثور على طلبهم ضمن فترة زمنية قصيرة، كما قدمت خدمة جديدة من شأنها أن تضمن للمالكين صحة معلومات المستأجرين أنفسهم، والتأكد من آلية الدفع من قبلهم، بهدف ضمان راحة ملاك العقارات في التعامل مع حجزي.كوم، ولتكون على مستوى توقعاتهم من حيث الموثوقية والمصداقية.



موقع حجزي.كوم عقارك بين يديك



يوفر موقع حجزي.كوم عدد كبير جداً من إعلانات عرض العقارات المرغوب تأجيرها في العاصمة عمان، سواء كانت شقق للايجار أم فلل أم أستوديوهات، فلا شك أن عملية البحث عن مكان إقامة مريح ليست سهلة على الإطلاق؛ وخصوصاً إن كان الباحث مغترباً أو طبيعة حياته تتطلب السفر والتنقل بشكل دائم، وهنا يأتي دور موقع حجزي.كوم حلاً مثالياً يحقق المعادلة الصعبة في الجمع ما بين السرعة والسهولة في الاستخدام، والدقة والجودة في الأداء، فكل ما يتطلبه الأمر هو زيارة الموقع على الإنترنت، ثم بدأ مغامرة البحث عن عقار مناسب من خلال الاستعانة بشريط البحث المتقدم الظاهر على الشاشة الرئيسية، بحيث يتم تحديد المنطقة المفضلة، وتاريخ الوصول إلى المملكة، ومدة الإقامة، ومتوسط السعر المطلوب البحث فيه، ثم الضغط على أيقونة البحث، وعليه ستظهر مجموعة متنوعة من الإعلانات التي يمكن اختيار المناسب منها، بحيث يتضمن كل إعلان على مقاطع فيديو وصور للمنزل، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الخاصة به من ميزات وإضافات، إلى جانب معلومات التواصل.



لماذا موقع حجزي.كوم؟



●واجهة استخدام منظمة ومباشرة تمكنك من الوصول إلى النتائج المطلوبة خلال وقت قياسي.



●إمكانية البحث عن العقار المطلوب بناءً على السعر والميزات المفضلة؛ كالحدائق، وبرك السباحة، والإطلالة، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المساحة، والطابق، وسواء كان مفروش أم لا، وما إلى ذلك.



●طلب مشاهدة العقار بشكل إلكتروني.



●يقدم تجربة بحث متكاملة عن العقارات، بحيث يوفر بكل إعلان كافة المعلومات الخاصة به.



●يتضمن كل إعلان على خريطة تفاعلية تمكنك من تحديد موقع المنزل الجغرافي بصورة دقيقة.



●إمكانية التواصل المباشر مع أفراد فريق حجزي في حال عدم القدرة على إيجاد العقار المطلوب.

●أفراد فريق عمل على مستوى عالي من الكفاءة والسرعة في الأداء.



●إمكانية الوصول إلى حجزي.كوم عن طريق موقع الويب على الإنترنت، أو من خلال تحميل التطبيق الرسمي التابع له، والمتاح على كل من آب ستور، وجوجل بلاي.



●التسهيل على الملاك تسويق عقاراتهم بعقود شهر فأكثر.



●الربط ما بين المستأجر والمؤجر إلكترونياً؛ ففي حال كان المؤجر خارج البلاد؛ سوف نسهل عليه تأجير عقاره أينما كان دون قلق.



●يتيح الموقع إمكانية استئجار الشقق عن بعد؛ وذلك عن طريق إتمام عملية مشاهدة الشقة الافتراضية أو عن طريق توفير خدمة الفيديو المباشر، والذي يُمكن المستأجر من التحقق من جميع تفاصيل الشقة المطلوبة، بالإضافة إلى إمكانية حجز الشقة وتوقيع العقد عن بعد.



