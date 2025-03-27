ميتسوبيشي الأردن تعزز تواجدها بافتتاح معرضاً جديداً في شارع مكة، عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة التجارية الأردنية، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الأردن، عن افتتاح معرضها الجديد في شارع مكة بالعاصمة عمان، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية لتعزيز حضور العلامة التجارية في السوق الأردني وتوفير تجربة استثنائية لعملائها.

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يتميز المعرض الجديد بموقعه الاستراتيجي في أحد أهم شوارع عمان التجارية، شارع مكة، حيث يتيح للعملاء فرصة استكشاف أحدث طرازات ميتسوبيشي، والتعرف على ميزاتها المتقدمة التي تجمع بين الأداء العالي، والتكنولوجيا المبتكرة، والكفاءة في استهلاك الوقود. كما يوفر المعرض بيئة عصرية ومريحة لزوار ميتسوبيشي، مع فريق متخصص من المستشارين لمساعدة العملاء في اختيار السيارة الأنسب لهم.



وقالت الآنسة عالية الطوال نائب رئيس هيئة المديرين ونائب المدير العام في ميتسوبيشي الأردن:

"هدفنا هو أن نكون أقرب إلى عملائنا ونوفر لهم أفضل تجربة ممكنة. بافتتاح هذه الصالة الجديدة في شارع مكة، أحد أهم أماكن تجمع معارض السيارات في المملكة، نحن نؤكد التزامنا بالراحة، الجودة، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء."



يأتي افتتاح المعرض ضمن خطة الشركة التوسعية التي تهدف إلى تقديم حلول تنقل مبتكرة تلبي تطلعات العملاء في الأردن، مع التركيز على توفير أحدث التقنيات والتصاميم العصرية التي تتميز بها سيارات ميتسوبيشي.



و يتزامن افتتاح صالة العرض مع شهر رمضان المبارك، وهو فترة مهمة لقطاع السيارات في الأردن. واحتفالًا بهذه المناسبة، تطلق ميتسوبيشي الأردن حملة تخفيضات خاصة خلال رمضان، مما يتيح للعملاء فرصة امتلاك سيارات ميتسوبيشي بأسعار تنافسية.



وأضافت الآنسة عالية الطوال:



"رمضان هو شهر الخير والعطاء، ونحن سعداء بمشاركة عملائنا هذه المناسبة من خلال عروض حصرية ومميزة. صالة العرض الجديدة ستوفر تجربة مريحة وسهلة، مما يتيح للعملاء فرصة العثور على الطراز المناسب لاحتياجاتهم بأسعار رائعة."