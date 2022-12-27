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الثلاثاء، 27-12-2022 07:30 م

ميتسوبيشي للصناعات الثقیلة تعرض الاصدار الجديد لعام 2023 من نظام التكییف VRF-KXZ2

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الوكيل الاخباري - عقدت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقیلة  Mitsubishi Heavy Industries - MHI اليابانية ندوة فنیة  یوم الثلاثاء 20/12/2022 في فندق سانت ریجس في عمان، وتحت رعایة مركز الطاقة الأردني - وكیلھا في الأردن منذ عام 1996 لأجهزة وأنظمة التكییف. 

وقد قامت الشركة خلال الندوة بتقديم الاصدار الجديد لعام 2023 من نظام التكییف VRF-KXZ2 واستعرضت مزاياه المختلفة بالمقارنة مع الانظمة الأخرى وأهمھا ارتفاع معامل الكفاءة الحراریة، والذي يساهم في توفیر كبیر في استھلاك الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع الأنظمة المنافسة.

وقد حضر الندوة عدد كبیر من مھندسي التكییف واصحاب الخبرة من مكاتب استشارية مرموقة ومؤسسات رائدة من القطاعین العام والخاص. 

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