الوكيل الاخباري - منذ عام 2008، أصبحت شركة فيليب موريس للإستثمارات بي. في. (PMIBV)، وهي شركة تابعة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال (رمزها في بورصة نيويورك: PM) مساهماً في شركة "ميديكاجو" Medicago (التي تمتلك فيها حاليًا ما يقرب من ثلث الأسهم)، حيث عملت منذ ذلك الحين على دعم الأبحاث والتطوير المبتكر للأصناف المشتقة من النباتات في ميديكاجو والذي يركز على إيجاد اللقاحات.

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ويتوافق الاستثمار مع جهود شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخاصة الساعية دوماً للاستفادة من العلم والابتكار. وإلى جانب شركة فيليب موريس للإستثمارات بي. في. في ميديكاجو، تُعتبر شركة ميتسوبيشي تانابي فارما Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) ومقرها اليابان المساهم الأكبر والشريك في الشركة المذكورة. ومن بين أمور أخرى، ستساهم الشركتان فيليب موريس للإستثمارات وميتسوبيشي تانابي فارما بتمويل إضافي لدعم جهود ميديكاجو لتطوير لقاح مرشح ضد كوفيد-19 (فيروس كورونا).



وفي هذا الصدّد، أعلنت شركة ميديكاجو، وهي شركة أدوية مقرها في مدينة كيبيك، أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية لتزويد ما يصل إلى 76 مليون جرعة من اللقاح المرشح لكوفيد-19، رهناً بموافقة وزارة الصحة الكندية.

وستساهم دائرة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية، وهي دائرة أخرى تابعة للحكومة الفيدرالية الكندية، بمبلغ 173 مليون دولار كندي (أو ما يقرب من 131 مليون دولار أميركي) في شركة ميديكاجو لدعم التطوير الجاري للقاح والتجارب السريرية، ولبناء منشأة للتصنيع في مدينة كيبيك.



ومن جهته، قال أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "نرحب بالتعاون بين إدارتين في الحكومة الكندية وشركة ميديكاجو لتسريع جهودها ضد كوفيد-19. ونحن على يقين من أنه يمكن تحقيق نتائج أفضل عندما تتضافر جهود الحكومات والشركات لتعزيز الأهداف المشتركة من أجل الصالح العام. كما يسعدنا أن نكون قادرين على دعم عمل ميديكاجو لتطوير وتحقيق وتصنيع وإتاحة لقاح مرشح لكوفيد-19. ونأمل جميعاً أن تتكلّل جهودهم بالنجاح".



بدأت شركة ميديكاجو تجارب المرحلة الأولى على المتطوعين في 14 تموز/يوليو، ومن المتوقع أن تبدأ تجارب المرحلة الثانية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وفي حال النجاح المأمول لتجارب المرحلة الثانية، تبدأ تجارب المرحلة الثالثة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.



