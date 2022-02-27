ميزات الجهاز الفائق –Super Device من هواوي متوفرة الآن على أجهزة حواسيبهواوي عبر لوحة التحكم الجديدة

الوكيل الاخباري - أعلنت هواوي اليوم عن الطرح العالمي لمفهوم الجهاز الفائق -Super Device للمكتب الذكي -Smart Office، وهو حل جديد يعزز بشكل كبير الاتصال عبر الأجهزة والتعاون بين أجهزة هواوي المدعومة.

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تأتي الميزة التي تعتمد على البرامج تماشيًا مع تحرّكهواوي نحو تأمين حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتصورها الشركة عبر خمسة سيناريوهات رئيسية - الصحة واللياقة، سهولة السفر، المكتب الذكي، الترفيه، والمنزل الذكي.



وبوصفها واحدة من السيناريوهات الرئيسية لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي –Huawei Seamless AI Life، تجلب هواوي رؤية الإبداع بلا حدود والتواصل السلس إلى المكتب الذكي، بهدف تمكين تجربة حياة عمل فاعلة رقميًا من خلال التآزر بين قدرات هواوي الأساسية: التعاون عبر الأجهزة والنظام البيئي المدمج. يتيح التعاون عبر الأجهزة للمستخدمين توصيل أجهزة متعددة معًا في تجربة فريدة، بينما يعمل تكامل النظام البيئي على سد الفجوة بين نظام التشغيلWindows والأنظمة الأساسية المحمولة، مما يحفز الإبداع ويحسن كفاءة الاتصال.



الجهاز الفائق – Super Device من هواوي لتجربة المكتب الذكي – Smart Office

بفضل واجهة الجهاز الفائق -Super Device في لوحة التحكم، يتم إنشاء الاتصال بين أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشاشات عن طريق السحب والإفلات البسيط. يبدأ اقتران الجهاز الفائق بمجرد النقر على أيقونة لوحة التحكم في الزاوية اليمنى السفلية للحاسوب وسحب أيقونات الأجهزة القريبة نحو أيقونة الحاسوب.



مكتب هواوي الذكي–HUAWEI Smart Office: جهاز فائق، إبداع فائق

نظرًا لامتلاك المستهلكينللمزيد من الأجهزة الذكية،فإنّهم غالبًا ما يجدون أنفسهم يتفاعلونمع نظم بيئية مختلفة ومجزأة: أجهزة حواسيب محمولة للعمل، وهواتف ذكية للترفيه. ومع عدم وجود جهاز واحد يدعم بشكل كامل جميع احتياجات المستخدم اليومية، أصبحت قدرة الأجهزة على الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض وإنشاء تجربة موحدة واحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى،وهذا مهم بشكل خاص في ضوءالطلب المتزايد للحفاظ على الإنتاجية أثناء تنقل المستهلكين.



يجعل التعاون عبر الأجهزة الاتصال بينها أكثر سلاسة وخلوًامن الإزعاج. تعتزمهواوي اليومإزالة الحواجز بين الأجهزة من خلال جلب الجهاز الفائق -Super Device إلى تجربة المكتب الذكي -Smart Office، مما يسمح لجميع الأجهزة المتوافقة بالعمل كجهاز واحد.

تكامل النظام البيئي هو قدرة أساسية أخرى للمكتب الذكي. مع تفوق تطبيقات الأجهزة المحمولة في احتياجات التفاعل معالمحتوى، يوفرمحرك تطبيقات هواوي للهواتف المتنقلة-Huawei Mobile App Engine إمكانية الوصول إلى ثروة منصةAppGallery من المنتجاتالشائعة وتطبيقات الترفيه لأجهزة حواسيب هواوي المحمولة.



جهاز فائق: معًا كجهاز واحد



الآن، يتوفر الجهاز الفائق على أجهزة الحواسيب الشخصية من هواوي عبر واجهة السحب للاتصال السهلة للجهاز الفائق -Super Device في مركز التحكم، مما يتيح الوصول السريع إلى الصور والملفات الموجودة في الهاتف، فضلاً عن اتصال سريع ومناسب بالشاشة الذكية للعروض التقديمية. يتيح ذلك سير عمل مركّزًا وفاعلًا للمستخدم الذي يمكنه الآن معالجة المهام بسهولة عبر الأجهزة.



ومن خلال ميزة Pop-Up Pairing، يمكن لحاسوب هواوي الشخصي أيضًا الاتصال بسرعة وسهولة بسماعات الأذن اللاسلكية ومكبرات الصوت وماوس مدعم بتقنية الـBluetooth ولوحة المفاتيح من هواوي، بالإضافة إلى الطابعة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المكتب الذكي بشكل شامل.



التعاون مع هواتف هواوي الذكية: تعدد المهام الفائق



بمجرد الاتصال، سيكون الهاتف الذكي متاحًا كمحرك أقراص خارجي في جهاز الحاسوب. يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى ملفات الهواتف الذكية كما لو كانوا يستخدمونأي جهاز تخزين خارجي آخر، باستخدام واجهة مستخدم نظام ملفات الحاسوب الشخصي التي يألفونها.



وبوصفه جهازًا فائقًا، سيتم أيضًا عرض واجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسوبالشخصي، وباستخدام ميزةMulti-Screen Collaboration، يمكن فتح ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات للهاتف المحمول مباشرة على جهاز الحاسوب للقيام بمهام متعددة. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول بسهولة إلى المواد المحفوظة على هواتفهم عبر أجهزة الحواسيب الخاصة بهم من خلال السحب والإفلات، كما يمكنهم تحرير ملفات الهاتف الذكي باستخدام حاسوبHUAWEI MateBookالمحمول، حيث يتم حفظ جميع التغييرات تلقائيًا على الهاتف، وتكون جاهزة للمشاركة.



التعاون مع الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad: إنشاء مشترك فائق

مثل الهاتف الذكي، عند الاتصال، يتم التعرف على الجهاز اللوحي كمحرك أقراص خارجي في جهاز الحاسوب، مما يسمح بنقل الملفات وإدارتها بسهولة بين الأجهزة عبر السحب والإفلات أو النسخ واللصق.



تدعم ميزة الجهاز الفائق بينالحاسوب المحمولوالجهاز اللوحي ثلاثة أوضاع اتصال، يلبي كل منها حالات استخدام مميزة.



في وضع المرآة، يتم نسخ شاشة الحاسوب على شاشة الجهاز اللوحي. فينعكس أي محتوى مكتوب أو مرسوم باستخدام قلمM-Pencil على جهازHUAWEI MatePadاللوحي في الوقت الفعلي على الحاسوب - وهي ميزة قوية تساعد المستخدمين فيتحقيق أقصى استفادة من برامج التصميم الاحترافية. في وضع التوسيع، تمتد شاشة الحاسوب إلى الجهاز اللوحي، حيث تعرض كل شاشة محتوى مختلفًا. يحوّل هذا الوضع الجهاز اللوحي إلى شاشة خارجية للحاسوب المحمول، مما يحسن الإنتاجية مع مزيد من مساحة الشاشة.

في وضع التعاون، يمكن إدارة ملفات الجهاز اللوحي مباشرة من جهاز الحاسوب المحمول.



التعاون مع شاشة HUAWEI MateView: إنتاجية فائقة



يتمتع المستخدمون بالمرونة في توصيل جهاز حاسوب محمول من هواوي بشاشة HUAWEI MateView، للاستمتاع بشاشة أكبر. تدعم شاشةHUAWEI MateView دقة عرض تصل إلى4K+ ومجموعة ألوان على مستوى السينما P3، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة أعمالهم الإبداعية بتفاصيل أوضح ودقة أكبر.



هذه ليست سوى البداية



ينقل الجهاز الفائق -Super Device المستخدمين إلى المستوى التالي من التجربةالتكنولوجية والإنتاجية والمتعة كجزء من تحرّكهواوينحو تحقيق حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي. سوف يمتد دعم وظائف الجهاز الفائق -Super Device إلى الطرازات السابقة من أجهزة الحواسيب الشخصية من هواوي، طالما قام المستخدمون بترقية Huawei PC Manager إلى أحدث إصدار.

في المستقبل القريب، تخطط هواوي لمواصلة إضافة دعم لمزيد من الأجهزة، حتى تتمكن من تحسين تجارب المستخدم باستمرار، سواء في العمل أو اللعب.



