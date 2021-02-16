الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 01:23 م

ميزات جديدة لتجربة متكاملة مع تطبيق "Zain Jo" المتاح على HUAWEI AppGallery

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الوكيل الاخباري - من منا لا يفضل حياة ذكية وسهلة توفر وقته وجهده قدر المستطاع؟ تتيح هواوي عبر منصتها HUAWEI AppGallery - وهي واحدة من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم - مجموعة واسعة من التطبيقات التي تمكنك من إنجاز أعمالك بسرعة والتركيز على ما هو مهم في حياتك. ومن أبرز هذه التطبيقات محليًا، تطبيق "Zain Jo"، الذي يضم ميزات جديدة تمنح المستخدمين من عملاء شركة "زين الأردن" تجربة تواصل واتصال فريدة ومتكاملة.

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ومن أهم المزايا الجديدة التي يتيحها "Zain Jo" اليوم إمكانية تسجيل الدخول للحساب باستخدام بصمة الإصبع، ما يمنح مستويات أعلى من الأمان والخصوصية.

 

كذلك؛ بإمكانك إدارة اشتراكاتك جميعها من مكان واحد وفي نفس الوقت، سواء كان ذلك خطوط مكالمات أو إنترنت مدفوعة مسبقًا أو لاحقًا، أو خطوط الفايبر، والاطلاع على كمية الحزم المتبقية على خطك من حيث عدد دقائق، والرسائل النصية القصيرة، وحزم الإنترنت، بالإضافة إلى إعادة شحن خطك ودفع فواتير اشتراكاتك من خلال طرق الدفع المتعددة، والمتاحة على التطبيق في أي وقت ومن أي مكان.

 

ويوفر تطبيق "Zain Jo" الآن ميزة إعادة تكرار دفع الفواتير وإعادة شحن الخط بلمسة واحدة وذلك عبر حفظ الحركات الشهرية التي تجريها على التطبيق.


إضافةً لما سبق، يمكن للمستخدمين التسوّق بلمسة واحدة من خلال متجر زين الإلكتروني "e-Shop" المتوفر بشكل مباشر على التطبيق، إلى جانب الاشتراك بخدمات جديدة أو إلغاء أخرى.

 

ولتعزيز تجربة المستخدم بشكل أكبر، أصبح بإمكانك الاستفادة من ميزات البحث السريع، وتحديد الخيارات الأكثر استخدامًا وإضافتها إلى الشاشة الرئيسية باستخدام شريط الاختصارات الجديد، إلى جانب التعرف على مواقع معارض زين وأوقات عملها بكل سهولة.  

 

ومع تحديثاته الجديدة، يوفر تطبيق "Zain Jo" إمكانية  الحصول على خصومات على الأجهزة لاشتراكات الخطوط المدفوعة لاحقًا، كما يمنحك ميزة إرسال وتلقي الهدايا مع عائلتك وأصدقائك من حزم الإنترنت، وشحن الرصيد  والاشتراكات الشهرية.


حمّل تطبيق "Zain Jo" اليوم من منصة HUAWEI AppGallery بالنقرهنا، واستمتع بتجربة متكاملة تلبّي احتياجاتك بكبسة زر!


 




 

 


 

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